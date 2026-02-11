miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Altísimo nivel

Juegos Olímpicos de Invierno: el hijo de Valeria Mazza consiguió un resultado histórico para la Argentina

El argentino se lució en esquí alpino Súper-G y logró un gran resultado.

Por Agencia NA
image

Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico en el deporte argentino, al finalizar 28° en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo.

Lee además
atencion boca: por problemas en la revision medica,frenaron la incorporacion de edwuin cetre
Malas noticias

Atención Boca: por problemas en la revisión médica,frenaron la incorporación de Edwuin Cetré
ni magis tv ni pelota libre: como ver los partidos de copa argentina
Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Gravier, que es hijo de la modelo Valeria Mazza, registró un tiempo de 1:29,06. En dicha categoría, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata la consiguió el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronce fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).

El buen resultado le permitió a Gravier, de solo 23 años, mejorar el puesto número 30 obtenido por Nicolás Arsel en Salt Lake 2002, que representaba la mejor actuación para un argentino en la categoría.

De esta manera, Gravier se consolida como una de las grandes figuras argentinas en los deportes de invierno. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, consiguió el 7° puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.

El Cómite Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del gran resultado de Gravier: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano.Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el luar 28”.

Antes de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Gravier detalló en declaraciones televisivas cómo vive su familia la pasión por el deporte; “Hay un poco de todo. Mis hermanos me entienden más porque compitieron, son mis hinchas número uno. Mi papá es más estratega, le gustan los número y la velocidad. Y mamá es la que más sufre. Es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”.

Temas
Seguí leyendo

Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación

Video: un compañero de Tobías Martínez sufrió un duro golpe y se quedó sin debut en el TC

Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en Boca

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni magis tv ni pelota libre: como ver los partidos de copa argentina
Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos
Barrio Las Garzas

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos