miércoles 11 de febrero 2026

Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan Damas: etapas, recorridos y horarios

La segunda edición de la competencia de ciclismo en ruta será para categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster. Se espera que en los próximos días lleguen equipos nacionales e internacionales. El detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los próximos días se celebrará la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas 2026. La nueva fecha asignada es desde el martes 3 al domingo 8 de marzo. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos.

Las categorías participantes serán cuatro en total: Junior, para nacidas en 2008 y 2009, Sub 23, Elite y Máster (más de 50 años). A diferencia del año anterior, la carrera será más extensa. Habrá un prólogo y cinco etapas en línea. Es información a confirmar cuántas etapas hará la divisional Junior.

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales. Y se aguarda por el arribo de escuadras nacionales e internacionales, para engrandecer a la cita. Cada equipo podrá contar con un mínimo de cinco integrantes y un máximo de ocho.

Las inscripciones continúan vigentes. Las atletas interesadas en participar, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 264-527-7395 (Gino) o 264-413-10-12 (Karina)

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, apoyo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan. Además, el evento también tendrá el respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

Etapas, recorridos y horarios de la carrera:

Martes 03 de marzo – Prólogo

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por Calle Colón hasta Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta el paso por línea de largada y completar el circuito.

Llegada: Tomás Edison y Colón.

Cantidad de giros: a confirmar.

Total: 7,6 KM por cada giro.

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por calle Colón hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta San Juan, al sur hasta San Lorenzo, al este hasta Balcarce, Roque Sáenz Peña hasta Urquiza, al sur hasta Avenida Libertador General San Martín, al oeste hasta 12 de Octubre, al sur hasta Avenida Hipólito Yrigoyen, al oeste hasta Colón y por esta hasta completar el circuito que se correrá en tres oportunidades.

Llegada: Tomás Edison y Colón.

Total: 61,8 KM.

Jueves 05 de marzo – Etapa 2

Departamento: Rivadavia.

Concentración: 15 horas, en Parador del Ciclista.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por Avenida Libertador Gral. San Martín hasta calle Galindez, al norte hasta rotonda de Gendarmería e ingresar a Ruta Provincial 60, por la misma hasta girar en rotonda frente a ex Cerámica San Juan y regreso por carril opuesto por Ruta Provincial 60, Galindez, Avenida Libertador Gral. San Martín y finalizar en Parador del Ciclista.

Llegada: Parador del Ciclista.

Total: 12,6 KM por cada giro. Total de vueltas a confirmar.

Viernes 06 de marzo – Etapa 3

Departamento: Chimbas.

Concentración: 15 horas, desde Plaza de Chimbas.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: por calle Mendoza al norte hasta calle Centenario, al oeste hasta calle Salta, al sur hasta Avenida Benavidez, al este hasta calle Mendoza y continuar por la misma hasta completar el circuito en 9 oportunidades.

Llegada: Plaza de Chimbas.

Total: 74,160 KM.

Sábado 07 de marzo – Etapa 4

Departamento: Sarmiento.

Concentración: 15 horas, desde Municipalidad de Sarmiento.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: tren controlado por Belgrano hasta José Ares, a la derecha hasta calle Barboza, Ruta Nacional 40 hasta Avenida Uruguay donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y empalmar con Ruta Nacional 153 hasta Alto del Pedernal.

Llegada: Alto del Pedernal, altura de Dique las Crucecitas.

Total: 60,300 KM.

Domingo 08 de marzo – Etapa 5

Departamento: Avenida Circunvalación, Capital.

Concentración: 15 horas, desde Av. Circunvalación y Mendoza sur.

Largada: 16 horas, desde el lugar.

Recorrido: seis giros completos por anillo interno a Avenida Circunvalación.

Total: 96 KM.

