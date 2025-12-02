martes 2 de diciembre 2025

En Miramar

Ciclismo: Maribel Aguirre voló en la Doble San Francisco

La ciclista sanjuanina ganó la clasificación general de la carrera disputada el fin de semana y que une a estas ciudades de Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4f3db45b-f911-4183-907c-b363d33e78f8

Maribel Aguirre inscribió a San Juan una vez más en lo más alto del ciclismo argentino. Entre el sábado 29 y domingo 30 noviembre, la sanjuanina se quedó con el primer puesto en la tercera edición femenina de la ‘Doble San Francisco – Miramar de Ansenuza 2025’ disputada en Córdoba.

Victoria para Maribel Aguirre en la etapa 1 de la Vuelta a San Juan Damas. 
La ciclista de San Juan de 26 años, apoyada por Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, ganó las dos etapas de la carrera, cuyo kilometraje total rosó los 270 KM. En la clasificación general, Aguirre Mangue terminó por delante de sus colegas Agustina Fernández y Jennifer Francone.

La competencia fue organizada por Club Sportivo Belgrano de San Francisco, y fiscalizada por Federación Ciclista Cordobesa. En la carrera, el pelotón de competidoras alcanzó la línea de las 50 participantes. En la cita hubo presentes más sanjuaninas, como fue el caso de Ludmila Aguirre, Constanza Pezzotti o Abril Capdevila, quienes también dieron lo mejor de sí. La competencia citada también reserva etapas para la rama masculina. Este año el triunfo en la general fue de Agustín Fraysse.

Tras su victoria, Maribel Aguirre expresó en redes sociales: “Una clásica de nuestro país. Dos días, 270 KM, edición especial, dos días de mucho nerviosismo, viento, borde y borde, calor, pero que lindo es haber hecho una gran preparación para todo este bloque de objetivo de año que va culminando con todo cumplido”.

La actualidad de la sanjuanina es para destacar. Por ejemplo, hace semanas, a fines de octubre, viajó a Colonia del Sacramento y ganó la general del Tour Femenino Internacional de Uruguay.

