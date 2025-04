Maribel Aguirre sobrevoló los siete departamentos y se quedó con la primera etapa de la Vuelta a San Juan

image.png

“Estoy muy contenta por cerrar de esa manera, no se me venía dando y este resultado me pone muy contenta, el trabajo del equipo fue fenomenal. Mañana se viene una etapa dura, la subida al paredón, van a ser dos días muy difíciles, espero que se dé todo de la mejor manera”, expresó la ciclista que logró la victoria.

Podio Vuelta a San Juan Damas 2025 etapa 1

1- Maribel Aguirre #1#- Rower Argentina

2 - Carla Greve #2#- Rower Argentina

3- Mercedes Fadiga #52#-Municipalidad de Santa Lucía

Viernes 11 de abril – Etapa 2 (en línea) Elite, Sub 23, Master

Departamentos: Capital – Rivadavia – Ullúm – Zonda.

Concentración: 14:30, en Complejo Científico Forense de Rivadavia.

Largada: 15:30.

Recorrido: por Av. Lib. Gral. San Martín hacia el este hasta girar en rotonda Plaza del Milagro, y retomar por Av. Lib. Gral. San Martín hacia el oeste hasta calle Galíndez, al norte hasta rotonda y girar al oeste por Ruta 60, pasando rotonda de Parque Faunístico, paredón Dique de Ullúm, continuar hasta empalmar calle Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, subido al Paredón Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, Calle Las Moras, Hermógenes Ruiz hasta nuevamente calle Valentín Ruiz. Girar al norte hasta calle Arnobio Sánchez, Ruta 60 hasta rotonda de calle Galíndez, al sur hasta Av. Lib. Gral. San Martín, al este hasta finalizar frente al Complejo Forense.

Viernes 11 de abril – Etapa 2 (en línea) Junior

Departamentos: Rivadavia.

Concentración: 12:00 frente a Complejo Científico Forense, a metros de Hospital Marcial Quiroga.

Largada: 13:00.

Recorrido: por Avenida Libertador General San Martín hacia el este hasta girar en rotonda Plaza del Milagro, y retornar por Av. Lib. Gral. San Martín hacia el oeste hasta calle Galíndez, al norte hasta la rotonda y girar al oeste por Ruta 60, pasando rotonda del Parque Faunístico y llegar hasta la próxima rotonda frente a ex Cerámica San Juan para girar y retornar en sentido contrario hasta calle Galíndez, al sur hasta Av. Lib. Gral. San Martín, al este hasta línea de meta. Este circuito se recorrerá en tres oportunidades.

Total: 51 KM aprox.