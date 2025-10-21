La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay

Maribel Aguirre (26 años) se consagró campeona de la octava edición del Tour Femenino Internacional 2025. La competencia femenina de ciclismo en ruta concluyó el fin de semana en Colonia, Uruguay, con un nutrido pelotón de 60 ciclistas, la mayoría de nacionalidad uruguaya y argentina.

La ciclista sanjuanina fue refuerzo del equipo bonaerense Bragado Femenino, y lo lideró hasta darle la victoria. Terminó al frente de la clasificación general de la carrera. En los demás puestos de privilegio finalizó 2° Florencia Revetria (Armonía Cycles de Fray Bentos), 3° Jennifer Francone (Team D’Amico), 4° María Yanina Acosta (Team D’Amico) y 5° Alejandra Valoris (Pablo González Bikes). La deportista de oriunda de Rawson ganó la contrarreloj en la primera etapa, y ese triunfo le fue clave para mantenerse en el liderazgo de la general.

Hubo presentes otras representantes de San Juan. Es el caso de Abril Capdevila, quien finalizó la carrera como subcampeona de la categoría Sub 23. Reforzó a la escuadra Pablo González Bikes, y también se quedó con el Premio Sprinter.

En esta categoría, la primera fue Revetria (Armonía) y tercera Romina Rodríguez (Alianza Uruguay). En las divisionales restantes las ganadoras fueron Rosina Bertolini, en Máster 45 años; Xiomara Morales, en Junior; y Valeria Mesa, en General Cima.

Fotografía: Prensa Tour Femenino Internacional.