El duro descargo de Gonzalo Tellechea: "Decir que sigamos buscando a mi papá, es decir 'sigan participando'"

Este martes se conoció el fallo absolutorio en el juicio por la desaparición de Raúl Tellechea . Su hijo Gonzalo, conocido deportista sanjuanino, expresó un profundo malestar con la decisión del Tribunal Oral Federal que absolvió por unanimidad a los diez imputados. “Es exactamente la línea que siguió la impunidad hace 20 años”, expresó.

Tensión Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes

“Dentro de los argumentos pusieron una declaración mía, que hice una o dos semanas después de la desaparición de mi papá. Yo lo buscaba tirado en una acequia porque podía llegar a tener una descompensación de insulina, así como también apunté que el otro punto de conflicto de mi papá era ese. Entonces, que eso lo usen como argumento para decir que ellos hacían las cosas bien… creo que les ha faltado lectura e interpretación de la causa”, sostuvo.

Tellechea cuestionó duramente el trabajo del tribunal y apuntó: “Es una causa completamente extensa, cuerpos y cuerpos y cuerpos, que deberían haber estudiado de mejor manera. Lo único que les faltó decir es que mi papá sigue con vida. Noté una mediocridad. Creo que ha faltado estudio de la causa, punto a punto, sentarse y leer todos los cuerpos”.

El exatleta olímpico también aseguró que no pierde la esperanza de lograr justicia: “Yo siempre supe que era mi papá, que lo habían denunciado. A ver, a mi papá lo sobreseen y a ellos también los sobreseen. Se apela el sobreseimiento de ellos en Nación y muere la causa. Es un poco seguir por esa línea del prófugo que quisieron instalar. Y mandar a decir ‘sigan buscándolo’, perdón la palabra, pero es como decir ‘sigan participando’”.

Además consideró que el fallo representa un retroceso de dos décadas: “Volver 20 años atrás, más o menos lo hicimos. Me decepciona que no hayan podido, porque es una causa que merece respeto, tanto a nosotros como familia, como a la sociedad. Están puestos para realmente investigar”. Agregó que van a apelar: "Yo digo que es casi una obviedad que vamos a apelar. Siempre dije que si no lo ganamos en la Justicia Federal, lo vamos a ganar en Casación, porque hay pruebas suficientes sobre estas personas”.