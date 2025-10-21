martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

El plan del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo apuesta a aprovechar el Río Jáchal y convertirlo en una oportunidad productiva en vez de traer agua del mar chileno para desarrollar el cobre.

Por Elizabeth Pérez
El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre.&nbsp;

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 

Una idea nacida en dependencias de la Universidad Católica de Cuyo podría cambiar la ecuación de uno de los proyectos mineros de cobre más grandes ubicado en San Juan. Desde el Instituto del Agua elaboraron una propuesta que involucra al Rio Jáchal para abastecer de agua al proyecto de cobre Vicuña sin depender del complejo y costoso plan binacional que pretende transportar agua desalinizada desde el Océano Pacífico.

Lee además
Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?
Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Futura mina de cobre sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

El planteo de la universidad, publicado en la red social Linkedlin; apunta a aprovechar los afluentes del Río Jáchal, cuyas aguas poseen un alto contenido salino que las vuelve inutilizables para el consumo humano o agrícola, para abastecer al emprendimiento minero Vicuña que reúne a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, operados por BHP y Lundin.

Mediante procesos de desalinización, la iniciativa busca transformar al río en un recurso industrial útil, al mismo tiempo que regenerar la cuenca y generar un impacto positivo que quede en la provincia.

Desde el Instituto del Agua evitaron ampliar los alcances de la propuesta, indicando que esperan antes la respuesta de la minera. Pero el objetivo buscado es claro: se podría instalar una planta de desalinización local, por osmosis inversa, que permita recuperar ese caudal y destinarlo a usos industriales como la minería.

El plan del agua del Pacífico

La compañía a cargo del emprendimiento Vicuña anunció hace tiempo su plan de utilizar agua desalinizada del Océano Pacífico para abastecer sus operaciones en San Juan a partir del séptimo año de que empiece la producción de cobre en Iglesia.

Este plan implica superar desafíos logísticos y de elevación extremos, como bombear el agua desde la costa chilena (a 650 metros sobre el nivel del mar) hasta la mina en territorio argentino (a unos 4.230 msnm). Además, la importación de este recurso transfronterizo enfrenta grandes interrogantes sobre la obtención de permisos de servidumbres en Chile y la aceptación social.

La propuesta sanjuanina

Frente a la complejidad binacional, el Instituto de la Católica presentó a la minera una propuesta concreta: desalinizar agua por ósmosis inversa utilizando los afluentes del propio Río Jáchal.

Según los expertos de la institución, esta solución no solo reemplazaría la alternativa de importar agua del Pacífico, sino que la riqueza del proyecto se quedaría en la región. Aseguran que el impacto iría mucho más allá del ámbito minero:

  • Regeneración Hídrica Local: Se mejoraría sustancialmente la salinidad total y el contenido de boro del Río Jáchal.
  • Desarrollo Agrícola: Esto posibilitaría más cultivos y aumentaría la superficie cultivada en localidades como Iglesia, Jáchal y Huaco.
  • Beneficios Comunitarios: Mejoraría la calidad del agua potable y las cuencas de agua subterránea.
  • Infraestructura Clave: Se incrementaría la vida útil del embalse Cuesta del Viento.

Los promotores de la idea destacan que esta propuesta cumple varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tiene el potencial de generar un gran impacto regional. Además, garantizaría el "compartir" el agua entre las necesidades de riego agrícola, agua potable y minería, reemplazando la "competencia" por el recurso.

Agregaron que con esta solución se estaría asegurando reemplazar "la competencia" por el agua por el "compartir" el agua entre las necesidades de agua potable, riego agrícola y minería e indicaron que “tenemos una gran expectativa sobre el posible desarrollo de esta propuesta”.

Temas
Seguí leyendo

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

Poné la cáscara de una papa para trapear y dejá los pisos relucientes

Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

La realidad de los empleados de comercio en San Juan: menos despidos que en 2024 y el auge de los retiros voluntarios

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

San Juan destina $195 millones en programas para fomentar la ciencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvió a aumentar el plazo fijo
Atención ahorristas

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Un sujeto fue detenido en Rawson tras arrebatarle el celular a un joven en plena vía pública.
En Rawson

Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Te Puede Interesar

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

Por Elizabeth Pérez
Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Un nuevo beneficio para usuarios de la RedTulum les permitirá ahorrar hasta $10.000 mensuales
Transporte de pasajeros

Un nuevo beneficio para usuarios de la RedTulum les permitirá ahorrar hasta $10.000 mensuales

Orrego recorrió la Casa de la Bondad
Solidaridad

Orrego recorrió la Casa de la Bondad