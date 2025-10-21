martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Programas oficiales

San Juan destina $195 millones en programas para fomentar la ciencia

Marcelo Orrego presidió la entrega del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2025 y ratificó el apoyo al sector mediante diversos programas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Al celebrar la duodécima edición del prestigioso Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2025, se conoció que el Gobierno de San Juan invierte en el desarrollo científico y la innovación en la provincia mediante diversas líneas de acción que involucran $195 millones.

Lee además
Anteavis” significa en latín “antecesor de las aves”, porque este dinosaurio está en el linaje que da origen a las aves, y “crurilongus” significa “pierna larga”, ya que esta especie tenía la tibia mucho más larga que el fémur, relación, dicen los paleontólogos, que se da sólo en aves corredoras actuales (ilustración de UNSJ) . 
Tesoro sanjuanino

Ischigualasto asombra a la ciencia mundial con un mini dinosaurio que redefine la evolución
Un temblor ocurrido este martes con epicentro en San Juan se sintió hasta en Mendoza.  
Sismo

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

El premio Domingo Faustino Sarmiento constó de $15 millones distribuidos en tesistas de grado, tesis de maestrías, tesis de doctorados y tres menciones honoríficas. Además, el Gobierno Provincial ratificó su apoyo e inversión a la ciencia con los programas “Sembrar Ciencia”, junto a la Universidad Nacional de San Juan, con una inversión de $90 millones, destinado a promover la investigación de base en todas sus facultades; el Programa de apoyo a los institutos de investigación de la Universidad Católica de Cuyo, con $50 millones, para reequipar y fortalecer sus centros científicos; y el Programa con el INTA, con $40 millones, orientado a transferir conocimientos científicos al sector agropecuario, acercando la investigación al territorio.

El acto central fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego este lunes destacando la importancia que la gestión provincial otorga al talento, la investigación y el aporte de la comunidad científica y tecnológica local.

Organizado a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, este galardón se consolida como el máximo reconocimiento que la provincia otorga a quienes, con su esfuerzo y dedicación, impulsan el conocimiento y generan soluciones para los desafíos de San Juan. El premio busca visibilizar y estimular la labor de investigadores, docentes, estudiantes y grupos de trabajo que, siguiendo el legado de Sarmiento, contribuyen al progreso mediante la ciencia y la innovación.

Durante la ceremonia, Orrego destacó que “es un día especial para entregar los Premios Domingo Faustino Sarmiento, que reconocen la excelencia y la trayectoria de quienes investigan y aportan al conocimiento. Todo comienza con una acción que se vuelve hábito, costumbre y finalmente cultura, y eso es lo que representan nuestros investigadores. Desde el Gobierno seguimos apostando a la educación como política de Estado, fortaleciendo a nuestras universidades y promoviendo programas como la alfabetización, la digitalización, la inteligencia artificial y la educación financiera, para garantizar igualdad de oportunidades y una movilidad social ascendente en San Juan”.

Mientras que el vicegobernador Fabián Martín afirmó que “este gobierno, que conduce Marcelo Orrego, hace una apuesta fuerte a la educación como eje central de gestión. Creemos que la educación siempre es pública, con gestión estatal o privada, y que todos los problemas se resuelven con más educación. Con menos recursos, estamos haciendo más: implementamos el boleto escolar gratuito y entregamos computadoras a alumnos y docentes, una inversión cuyos frutos se verán en el futuro. Aspiramos a que San Juan desarrolle también su industria del conocimiento, porque investigar es adelantarse al tiempo. Solo con una educación fuerte y sostenida lograremos un San Juan más próspero y con igualdad de oportunidades”.

Por su lado, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, dijo que “estamos premiando la excelencia académica con el Premio a la Investigación Domingo Faustino Sarmiento, que reconoce a los mejores tesistas de grado y posgrado de nuestras universidades y los acompaña económicamente para que puedan desarrollar sus proyectos”.

Los galardonados

Estos son los investigadores y trabajos premiados en las principales categorías de tesis, reconociendo el compromiso y la calidad de la producción científica y académica de la provincia

Categoría 1: Tesis de Grado

• FIGUEROA HERRERA, Mariano

Título: “Gobernanza del Agua en San Juan: Democracia, Relaciones de Poder y Conflictos. Estudio de caso en el marco de la Crisis Hídrica 2022-2023”.

• OCAMPO, María Celeste

Título: “Estrategias del neuromarketing aplicadas al plan de marketing en la gastronomía saludable: un estudio de caso en San Juan”.

• REYNA MELLO, Juan Manuel

Título: “Implementación de una Estación de Post-procesamiento de Imágenes Médicas Automatizada”.

• ZÁRATE OJEDA, Francisco

Título: “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”.

• GÓNGORA GALDEANO, Gabriel

Título: “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”.

• CORTÉS ZMUTT, Facundo

Título: “Diseño y construcción de una base de datos científica para entrenamiento y validacion de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a mamografías”.

• YAFAR, Yasmin Noelia

Título: “Levaduras como agentes de control biológico de Fusarium y promotores del crecimiento vegetal en cebolla (Allium cepa L.)”.

• DAMIANI, Nicolás Emmanuel

Título: “Estudios sobre la microbiota intestinal de poblaciones nativas de Ceratitis capitata (Díptera: Tephritidae) para el mejoramiento de la producción masiva de la plaga en la Biofábrica San Juan, Argentina”.

• GARAY, Sofía Alejandra

Título: “Modelado matemático con incorporación de variables fisicoquímicas del biocontrol de la levadura contaminante de vinos Zygosaccharomyces rouxii”.

• SCALIA YANZI, Angelina

Título: “Diseño de propuestas y estrategias sustentables para alojamientos enoturísticos de San Juan”.

• NOTARIO GATICA, Victoria

Título: “Implementación del teletrabajo en Mipymes de la provincia de San Juan”.

• QUIROGA, Daniel Alejandro

Título: “Modelamiento Geológico del Proyecto Minero Salamanca”.

Categoría 2: Tesis de Maestría

• GARCÍA RODRIGUEZ, Zarina Rocío

Título: “Propuesta metodológica para el diseño de un índice de jerarquización vial basado en métricas de centralidad de redes”.

• PÉREZ ARMENDÁRIZ, María Paula

Título: “La importancia de la incorporación de la sostenibilidad en el Sector Salud. Propuesta de un Plan Estratégico”.

Categoría 3: Tesis de Doctorado

• HEREDIA, Belén

Título: “Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro”.

• MIQUELARENA HOLLGER, Paula Andrea

Título: “Búsqueda de la marca química de formación de planetas en sistemas binarios”.

• TORRES, Erick David

Título: “Pirogasificación de residuos agroindustriales. Aplicación de indicadores exergéticos, económicos y ambientales”.

• BLANCO AVILA, Ana María

Título: “Producción de territorios de interfase en tierras secas durante la última década. Aportes al ordenamiento territorial sostenible del Área Metropolitana de San Juan (AMSJ)”.

• GOMEZ, Juan Abel

Título: “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.

• NARVAEZ, Luciana Maricel

Título: “Modelos decisionales de riesgo sísmico en el departamento Sarmiento (San Juan-Argentina).”

Menciones Honoríficas

• Lic. ZÁRATE OJEDA, Francisco M. — “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”

• Arq. GÓNGORA GALDEANO, Gabriel A. — “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”

• Dr. Ing. GOMEZ, Juan Abel — “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Jorge Enrique Pinardi y sus picantes anécdotas con Menem y Grondona

Cuándo terminan las clases en San Juan

Una propuesta para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento

Gendarmería secuestró un kilo de cocaína oculto en el filtro de aire de un auto en el control San Carlos

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan

Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvió a aumentar el plazo fijo
Atención ahorristas

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Tribunales

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada