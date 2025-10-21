San Juan destina $195 millones en programas para fomentar la ciencia

Al celebrar la duodécima edición del prestigioso Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2025 , se conoció que el Gobierno de San Juan invierte en el desarrollo científico y la innovación en la provincia mediante diversas líneas de acción que involucran $195 millones.

El premio Domingo Faustino Sarmiento constó de $15 millones distribuidos en tesistas de grado, tesis de maestrías, tesis de doctorados y tres menciones honoríficas. Además, el Gobierno Provincial ratificó su apoyo e inversión a la ciencia con los programas “Sembrar Ciencia”, junto a la Universidad Nacional de San Juan, con una inversión de $90 millones, destinado a promover la investigación de base en todas sus facultades; el Programa de apoyo a los institutos de investigación de la Universidad Católica de Cuyo, con $50 millones, para reequipar y fortalecer sus centros científicos; y el Programa con el INTA, con $40 millones, orientado a transferir conocimientos científicos al sector agropecuario, acercando la investigación al territorio.

El acto central fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego este lunes destacando la importancia que la gestión provincial otorga al talento, la investigación y el aporte de la comunidad científica y tecnológica local.

Organizado a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, este galardón se consolida como el máximo reconocimiento que la provincia otorga a quienes, con su esfuerzo y dedicación, impulsan el conocimiento y generan soluciones para los desafíos de San Juan. El premio busca visibilizar y estimular la labor de investigadores, docentes, estudiantes y grupos de trabajo que, siguiendo el legado de Sarmiento, contribuyen al progreso mediante la ciencia y la innovación.

Durante la ceremonia, Orrego destacó que “es un día especial para entregar los Premios Domingo Faustino Sarmiento, que reconocen la excelencia y la trayectoria de quienes investigan y aportan al conocimiento. Todo comienza con una acción que se vuelve hábito, costumbre y finalmente cultura, y eso es lo que representan nuestros investigadores. Desde el Gobierno seguimos apostando a la educación como política de Estado, fortaleciendo a nuestras universidades y promoviendo programas como la alfabetización, la digitalización, la inteligencia artificial y la educación financiera, para garantizar igualdad de oportunidades y una movilidad social ascendente en San Juan”.

Mientras que el vicegobernador Fabián Martín afirmó que “este gobierno, que conduce Marcelo Orrego, hace una apuesta fuerte a la educación como eje central de gestión. Creemos que la educación siempre es pública, con gestión estatal o privada, y que todos los problemas se resuelven con más educación. Con menos recursos, estamos haciendo más: implementamos el boleto escolar gratuito y entregamos computadoras a alumnos y docentes, una inversión cuyos frutos se verán en el futuro. Aspiramos a que San Juan desarrolle también su industria del conocimiento, porque investigar es adelantarse al tiempo. Solo con una educación fuerte y sostenida lograremos un San Juan más próspero y con igualdad de oportunidades”.

Por su lado, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, dijo que “estamos premiando la excelencia académica con el Premio a la Investigación Domingo Faustino Sarmiento, que reconoce a los mejores tesistas de grado y posgrado de nuestras universidades y los acompaña económicamente para que puedan desarrollar sus proyectos”.

Los galardonados

Estos son los investigadores y trabajos premiados en las principales categorías de tesis, reconociendo el compromiso y la calidad de la producción científica y académica de la provincia

Categoría 1: Tesis de Grado

• FIGUEROA HERRERA, Mariano

Título: “Gobernanza del Agua en San Juan: Democracia, Relaciones de Poder y Conflictos. Estudio de caso en el marco de la Crisis Hídrica 2022-2023”.

• OCAMPO, María Celeste

Título: “Estrategias del neuromarketing aplicadas al plan de marketing en la gastronomía saludable: un estudio de caso en San Juan”.

• REYNA MELLO, Juan Manuel

Título: “Implementación de una Estación de Post-procesamiento de Imágenes Médicas Automatizada”.

• ZÁRATE OJEDA, Francisco

Título: “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”.

• GÓNGORA GALDEANO, Gabriel

Título: “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”.

• CORTÉS ZMUTT, Facundo

Título: “Diseño y construcción de una base de datos científica para entrenamiento y validacion de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a mamografías”.

• YAFAR, Yasmin Noelia

Título: “Levaduras como agentes de control biológico de Fusarium y promotores del crecimiento vegetal en cebolla (Allium cepa L.)”.

• DAMIANI, Nicolás Emmanuel

Título: “Estudios sobre la microbiota intestinal de poblaciones nativas de Ceratitis capitata (Díptera: Tephritidae) para el mejoramiento de la producción masiva de la plaga en la Biofábrica San Juan, Argentina”.

• GARAY, Sofía Alejandra

Título: “Modelado matemático con incorporación de variables fisicoquímicas del biocontrol de la levadura contaminante de vinos Zygosaccharomyces rouxii”.

• SCALIA YANZI, Angelina

Título: “Diseño de propuestas y estrategias sustentables para alojamientos enoturísticos de San Juan”.

• NOTARIO GATICA, Victoria

Título: “Implementación del teletrabajo en Mipymes de la provincia de San Juan”.

• QUIROGA, Daniel Alejandro

Título: “Modelamiento Geológico del Proyecto Minero Salamanca”.

Categoría 2: Tesis de Maestría

• GARCÍA RODRIGUEZ, Zarina Rocío

Título: “Propuesta metodológica para el diseño de un índice de jerarquización vial basado en métricas de centralidad de redes”.

• PÉREZ ARMENDÁRIZ, María Paula

Título: “La importancia de la incorporación de la sostenibilidad en el Sector Salud. Propuesta de un Plan Estratégico”.

Categoría 3: Tesis de Doctorado

• HEREDIA, Belén

Título: “Evaluación del potencial fitorremediador de especies nativas del Monte sanjuanino en suelos con residuos de una mina de oro”.

• MIQUELARENA HOLLGER, Paula Andrea

Título: “Búsqueda de la marca química de formación de planetas en sistemas binarios”.

• TORRES, Erick David

Título: “Pirogasificación de residuos agroindustriales. Aplicación de indicadores exergéticos, económicos y ambientales”.

• BLANCO AVILA, Ana María

Título: “Producción de territorios de interfase en tierras secas durante la última década. Aportes al ordenamiento territorial sostenible del Área Metropolitana de San Juan (AMSJ)”.

• GOMEZ, Juan Abel

Título: “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.

• NARVAEZ, Luciana Maricel

Título: “Modelos decisionales de riesgo sísmico en el departamento Sarmiento (San Juan-Argentina).”

Menciones Honoríficas

• Lic. ZÁRATE OJEDA, Francisco M. — “Estima de redshifts fotométricos para galaxias en la región del cúmulo de Ophiuchus”

• Arq. GÓNGORA GALDEANO, Gabriel A. — “Refuncionalización del predio ex Bodega CAVIC”

• Dr. Ing. GOMEZ, Juan Abel — “Monitorización y análisis continuo de cultivos para optimización y control del riego basado en modelo”.