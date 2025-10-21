martes 21 de octubre 2025

Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia acaba de lanzar una licitación con la meta de adquirir indumentaria y calzado para niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan, acaba de abrir una licitación para adquirir indumentaria y calzado de la temporada primavera/verano 2025/2026. La compra está destinada específicamente a cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales.

Las claves sobre el Nutripack, la nueva caja de alimentos que se entrega en San Juan dentro del Programa Mis Segundos Mil días.
Nuevo plan

En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos
Un temblor ocurrido este martes con epicentro en San Juan se sintió hasta en Mendoza.  
Sismo

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

El presupuesto oficial asignado para esta compra asciende a $57.769.600 de fondos provinciales. La fecha clave es el 24 de octubre, cuando se prevé conocer qué empresas quieren proveer al Estado de estos elementos tan importantes para asistir a la infancia en situación de vulnerabilidad.

image

Qué se comprará

La licitación contempla la adquisición de una amplia gama de productos textiles y calzado. Entre ellos, remeras mangas cortas y musculosas para mujer, ambas confeccionadas 100% en algodón; remeras mangas cortas 100% algodón destinadas a varón, en diversas tallas; indumentaria baja femenina, que incluye pantalones cortos 100% algodón de mujer, pantalones de jeans cortos de mujer (específicamente elastizados, tipo nevado, de cintura alta y desgastados), y calzas bikers de lycra de mujer de tiro alto. También, indumentaria baja masculina, como shorts 100% algodón de varón, pantalones cortos futboleros de varón, y bermudas de jeans de varón.

Los artículos para el descanso y el baño también se incluyen, con pijamas 100% algodón tanto para mujer como para varón, además de prendas de pileta y playa, como mallas de 2 piezas de lycra para mujer y shorts de baño para varón. Además, se comprará ropa interior y medias para adultos y niños, 100% algodón.

Una sección significativa se dedica a los artículos para bebés, incluyendo baberos de algodón con impermeable, zoquetes de algodón para bebé, gorritos de algodón para recién nacido, batitas y ositos unisex de algodón con pies, bodies unisex de algodón (tanto de mangas largas como cortas), ranitas unisex 100% algodón y pantalones cortos de algodón para bebés (tanto nenes como nenas).

El calzado que se comprará incluye gomones en pares con distintas numeraciones, con cantidades especificadas para mujer y para varón.

Una vez que el proveedor resulte adjudicatario y sea notificado fehacientemente, el plazo máximo que tendrá para la entrega total de los bienes será de 10 días hábiles. Es fundamental que los bienes entregados cumplan con la condición de ser marcas reconocidas, de primera calidad, sin fallas ni deterioros, y que presenten modelos, colores y diseños modernos acordes a la edad de los beneficiarios.

