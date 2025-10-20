lunes 20 de octubre 2025

Procedimiento

Gendarmería secuestró un kilo de cocaína oculto en el filtro de aire de un auto en el control San Carlos

El vehículo, que provenía de Mendoza y era alquilado, fue interceptado durante un control sobre la Ruta Nacional 40.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 6.04.53 PM

En un operativo realizado sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional N° 40, en el control de San Carlos, efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional detuvieron a dos personas y secuestraron más de un kilo de cocaína que estaba escondido en un vehículo.

Durante la inspección del rodado, que había sido alquilado y procedía desde Mendoza, los uniformados contaron con el apoyo de un can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de drogas en el interior del auto.

Al revisar el sector del sistema de aire ubicado debajo de la guantera, los gendarmes hallaron un paquete que contenía una sustancia blanca. Tras realizar la prueba de orientación correspondiente, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1 kilo y 44 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Juan, se ordenó el secuestró del estupefaciente y la detención de los dos ocupantes del vehículo, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

