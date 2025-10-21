Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes

La tensión que se vivió dentro de la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, durante la lectura del veredicto por la desaparición de Raúl Tellechea, se trasladó a las puertas del edificio. Decenas de personas, familiares y allegados del ingeniero desaparecido en 2004, esperaban en la vereda de calle Mitre , casi Rioja, el desenlace del histórico juicio.

Al conocerse la absolución de los diez imputados, la indignación se hizo sentir. Cuando los absueltos descendían por las escaleras del tribunal, fueron recibidos con gritos e insultos por parte del entorno de Tellechea. “¡Hijos de p...! ¡Hijos de p...!”, se escuchó entre la multitud, que expresaba así su repudio al fallo.

El clima de conmoción contrastó con la calma de los acusados, quienes salieron acompañados por sus defensores tras escuchar que el tribunal los consideraba inocentes.

Horas antes, la jueza Eliana Rattá, junto a las magistradas Gretel Diamante y Carolina Pereyra, había leído la resolución que absolvió a Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Alberto Vicente Flores, Sebastián Cortéz Páez, Miguel Francisco González, Roberto Mario León y Aurora Isabel Ahumada.

“La desaparición forzada no ha sido probada”, sostuvo Rattá, al justificar la decisión unánime del tribunal. Según el fallo, durante el extenso debate no se pudo demostrar el momento del secuestro ni la participación del Estado.

Mientras los acusados celebraban entre lágrimas junto a sus abogados, del otro lado la familia de Tellechea se retiraba en silencio, con las remeras rojas que durante años se transformaron en símbolo de su reclamo de justicia.