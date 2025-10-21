martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Jonathan Lucero llegó a Tribunales durante la mañana de este martes. Acompañado de su abogada María Filomena Noriega, quedó a disposición de la Justicia por el crimen ocurrido durante la noche del viernes en Chimbas, que terminó con la vida de Matías Díaz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La mañana de este martes tuvo un giro clave en la causa por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica, ocurrido el pasado viernes en el interior de Villa San Patricio, Chimbas. Jonathan Lucero, el principal sospechoso del homicidio, se presentó de manera voluntaria en los Tribunales junto a su abogada defensora, María Filomena Noriega, y quedó a disposición de la Justicia.

Lee además
se entrego jonathan lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

Su entrega se produjo luego de tres días de intensa búsqueda y múltiples allanamientos en distintas viviendas de su entorno, que no habían logrado dar con su paradero.

La letrada Noriega, en diálogo con la prensa, explicó que su defendido se presentó “a disposición de la Justicia porque se han hecho varios allanamientos en la casa de él, en los amigos, en la esposa, y esto viene de conflictos con la persona, pero no significa que él haya cometido el ilícito”. Además, añadió que la defensa ya realizó la designación formal y que existe una denuncia contra la familia de la víctima: “El día viernes le incendiaron la casa a él, estando un menor adentro”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980664173798519187&partner=&hide_thread=false

Sobre el momento del crimen, Noriega afirmó que Lucero habría estado con su familia y su pequeño hijo, y recordó que tanto él como la víctima “eran vecinos”.

El hecho que conmocionó a la zona de Chimbas ocurrió el viernes por la noche. Díaz Amestica, conocido como “El Colo”, recibió dos disparos: uno debajo de la axila -el mortal- y otro en el muslo derecho. El atacante huyó en motocicleta y, desde ese momento, se desplegó una intensa investigación para dar con su paradero.

Fuentes del caso señalaron que el homicidio podría haber estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo, aunque aclararon que la hipótesis de un crimen por encargo o “sicariato” fue descartada por completo.

Tras su entrega voluntaria, Lucero permanecerá detenido hasta la audiencia de formalización, que podría realizarse en los próximos días. Desde este martes, la Justicia cuenta con un plazo de 72 horas para definir su situación procesal.

Temas
Seguí leyendo

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada

Video: hicieron wheelie en una famosa diagonal de Caucete, cayeron y se hicieron virales

Un chico entró a un comercio, dio algunas vueltas y robó un celular y una billetera en segundos

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Video: la reconstrucción de San Juan en una plaza llena de vida social

Aprovechó un descuido y fingió un temblor: el video viral en San Juan

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se entrego jonathan lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada