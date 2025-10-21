Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

La mañana de este martes tuvo un giro clave en la causa por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica, ocurrido el pasado viernes en el interior de Villa San Patricio, Chimbas. Jonathan Lucero, el principal sospechoso del homicidio, se presentó de manera voluntaria en los Tribunales junto a su abogada defensora, María Filomena Noriega, y quedó a disposición de la Justicia.

Su entrega se produjo luego de tres días de intensa búsqueda y múltiples allanamientos en distintas viviendas de su entorno, que no habían logrado dar con su paradero.

La letrada Noriega, en diálogo con la prensa, explicó que su defendido se presentó “a disposición de la Justicia porque se han hecho varios allanamientos en la casa de él, en los amigos, en la esposa, y esto viene de conflictos con la persona, pero no significa que él haya cometido el ilícito”. Además, añadió que la defensa ya realizó la designación formal y que existe una denuncia contra la familia de la víctima: “El día viernes le incendiaron la casa a él, estando un menor adentro”, sostuvo.

Sobre el momento del crimen, Noriega afirmó que Lucero habría estado con su familia y su pequeño hijo, y recordó que tanto él como la víctima “eran vecinos”.

El hecho que conmocionó a la zona de Chimbas ocurrió el viernes por la noche. Díaz Amestica, conocido como “El Colo”, recibió dos disparos: uno debajo de la axila -el mortal- y otro en el muslo derecho. El atacante huyó en motocicleta y, desde ese momento, se desplegó una intensa investigación para dar con su paradero.

Fuentes del caso señalaron que el homicidio podría haber estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo, aunque aclararon que la hipótesis de un crimen por encargo o “sicariato” fue descartada por completo.

Tras su entrega voluntaria, Lucero permanecerá detenido hasta la audiencia de formalización, que podría realizarse en los próximos días. Desde este martes, la Justicia cuenta con un plazo de 72 horas para definir su situación procesal.