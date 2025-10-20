Un chico entró a un comercio, dio algunas vueltas y robó un celular y una billetera en segundos

El registro de las cámaras de seguridad en el momento en que el joven ingresó a un local comercial y robó una billetera y un teléfono.

Un nuevo hecho de inseguridad preocupa a comerciantes y vecinos de la zona de Desamparados, en Capital. El pasado viernes por la noche, un joven ingresó a un local comercial ubicado sobre Avenida Libertador, antes de llegar a la plaza del barrio, y en cuestión de segundos robó una billetera y un teléfono celular.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:29 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se puede observar cómo el joven (que aparenta ser menor de edad) entra al local con el rostro completamente descubierto, analiza el entorno y, al notar que no hay nadie en el mostrador, se acerca sigilosamente a la zona detrás de la computadora.

Primero toma la billetera y la guarda en una especie de riñonera. Luego se aleja unos pasos, espera unos segundos y, al ver que nadie aparece, regresa para llevarse también un celular. Acto seguido, escapa del lugar sin ser visto.

Entró, dio unas vueltas y robó en segundos Un joven ingresó a un comercio en Avenida Libertador (Desamparados), aprovechó que no había nadie en el mostrador y se llevó una billetera y un celular. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad

El dueño del local se percató del robo poco después, al notar la falta de sus pertenencias. Al revisar las cámaras, descubrió lo ocurrido y realizó la denuncia correspondiente. Decidió hacer público el video para alertar a otros comerciantes sobre la situación de inseguridad que se vive en la zona.