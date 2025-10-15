miércoles 15 de octubre 2025

Video

Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico

El mismo queda en la esquina de Mitre y Salta en Capital. “Ver cómo alguien entra y se lleva lo que tanto nos costó conseguir da una mezcla enorme de bronca e impotencia”, expresó el damnificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo (1)

En las últimas horas se dio a conocer el robo que sufrió un sanjuanino en su local ubicado en la esquina de Salta y Mitre en Capital. Hecho ocurrido en la madrugada de este último martes.

El damnificado dio a conocer lo que le sucedió en su local céntrico y se mostró muy consternado por la situación, ya que todo lo que tiene ahí lo consiguió con mucho sacrificio junto a su pareja. “Algo que con M. construimos con muchísimo esfuerzo, dedicación y horas de trabajo. Ver cómo alguien entra y se lleva lo que tanto nos costó conseguir da una mezcla enorme de bronca e impotencia”, expresa en parte de su mensaje la víctima.

Luego manifestó que se trataría de un conocido ladrón de la zona, que siempre actúa con el mismo modus operandi, robar en locales céntricos cuando no hay nadie. Hechos que habría cometido en los últimos meses y que también habría sido agarrado por Flagrancia.

El ladrón sería Rodolfo Victoria Costanza.

“Lo más indignante es que, según nos informaron, este mismo sujeto ya había robado antes -en agosto, en septiembre- y ahora nuevamente está libre. Entonces uno se pregunta… ¿Dónde está la justicia? Porque la policía cumple su parte, pero si después lo dejan salir, ¿qué esperanza queda para los que trabajamos honestamente?”, dijo.

Finalmente, el damnificado subrayó: “No buscamos lástima, solo hacer visible lo que pasa todos los días y reclamar que algo cambie. A pesar de todo, vamos a volver a levantarnos, como siempre: trabajando dignamente, con esfuerzo y con la frente en alto”.

Mirá el video del robo:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En las últimas horas se dio a conocer el robo que sufrió un sanjuanino en su local ubicado en la esquina de Salta y Mitre en Capital. Hecho ocurrido en la madrugada de este último martes. El damnificado dio a conocer lo que le sucedió en su local céntrico y se mostró muy consternado por la situación, ya que todo lo que tiene ahí lo consiguió con mucho sacrificio junto a su pareja. "Algo que con M. construimos con muchísimo esfuerzo, dedicación y horas de trabajo. Ver cómo alguien entra y se lleva lo que tanto nos costó conseguir da una mezcla enorme de bronca e impotencia", expresa en parte de su mensaje la víctima. Más info en @tiempodesanjuan #robo #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan"

