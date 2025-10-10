Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas

Personal de la Sección Comunal N° 01 de Santa Lucía logró la detención de un hombre acusado de robar una bicicleta rodado 29 de color blanca en la zona. Según informaron desde la dependencia policial, el hecho ocurrió cuando un transeúnte alertó a los uniformados sobre la situación.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir a pie, dejando la bicicleta abandonada. Fue rápidamente alcanzado y aprehendido por los efectivos. Durante el procedimiento se secuestraron varios objetos, entre ellos la bicicleta robada, un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.25.42 El detenido fue identificado como Herrera Mauricio Andrés, de 32 años, y quedó alojado en la Comisaría 5. Además, quedó vinculado a la UFI de Flagrancia por los delitos de hurto simple y violación de domicilio.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas robo