viernes 10 de octubre 2025

Le salió mal

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas

Un hombre de 32 años fue detenido tras ser sorprendido robando una bicicleta en Santa Lucía. La rápida intervención de un transeúnte y la policía permitió recuperar varios objetos secuestrados y detener al sospechoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.25.46 (1)
WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.25.42

Personal de la Sección Comunal N° 01 de Santa Lucía logró la detención de un hombre acusado de robar una bicicleta rodado 29 de color blanca en la zona. Según informaron desde la dependencia policial, el hecho ocurrió cuando un transeúnte alertó a los uniformados sobre la situación.

Imagen ilustrativa.
hallan el celular que le robaron a un periodista en rivadavia
Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir a pie, dejando la bicicleta abandonada. Fue rápidamente alcanzado y aprehendido por los efectivos. Durante el procedimiento se secuestraron varios objetos, entre ellos la bicicleta robada, un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.25.42

El detenido fue identificado como Herrera Mauricio Andrés, de 32 años, y quedó alojado en la Comisaría 5. Además, quedó vinculado a la UFI de Flagrancia por los delitos de hurto simple y violación de domicilio.

Temas
Por Redacción Tiempo de San Juan

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Por Redacción Tiempo de San Juan
En lo que queda de octubre, el cielo sanjuanino ofrecerá desde lluvias de estrellas hasta conjunciones luminosas. La agenda astronómica para no perderse nada. (Imagen: Observatorio Astronómico Félix Aguilar)
Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia
Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025
