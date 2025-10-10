viernes 10 de octubre 2025

Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Una almohada sobre un fuelle provocó humo en el Pabellón N°5 del Servicio Penitenciario Provincial. Un interno sufrió dificultades respiratorias y debió ser trasladado al Centro de Salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (5)

Una madrugada de tensión se vivió en la Celda N°38 del Pabellón N°5, Sector N°1 del Servicio Penitenciario Provincial. Personal de Guardia Externa detectó humo saliendo de una de las ventanas, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

La rápida intervención permitió identificar que el origen del fuego se encontraba en una almohada ubicada sobre un fuelle en la celda del interno Cristian Manuel Sarmiento Sosa, quien presentó dificultades respiratorias. Fue trasladado de manera inmediata al área de enfermería del penal y, posteriormente, derivado al Centro de Salud para estudios y atención médica. Por la mañana, regresó a la unidad penitenciaria fuera de peligro y bajo observación.

Para garantizar la seguridad del resto de los internos, se requirió la presencia del Grupo de Operaciones Tácticas, División Requisa y División Sanidad, que realizaron inspecciones exhaustivas. Además, las autoridades policiales, la UFI Genérica y Bomberos colaboraron en la supervisión del lugar.

Afortunadamente, la infraestructura del pabellón no sufrió daños y quedó habilitada para su uso. El Servicio Penitenciario Provincial informó que todas las medidas de seguridad y protocolos se cumplieron correctamente, evitando una tragedia mayor.

