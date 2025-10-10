Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

En el marco de los operativos para combatir el delito automotor, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó esta mañana dos importantes procedimientos en distintos departamentos de San Juan.

El primero se llevó a cabo en la intersección de Calle Benavides y Calle Chacabuco, en Chimbas, donde los efectivos secuestraron una motocicleta Guerrero Trip 110 cc . Al ser inspeccionada por peritos especializados, se constató que tanto el motor como el cuadro presentaban números adulterados. Por este motivo, la moto fue sacada de circulación y puesta a disposición de la UFI Genérica .

En un segundo operativo, realizado en Calle Cristóbal Colón y Calle Kenny, en Rivadavia, personal de la misma sección junto a efectivos de Leyes Especiales controló talleres de motocicletas. Allí secuestraron una Corven Energy 110 cc, cuyo motor también presentaba numeración adulterada, maniobra que los delincuentes utilizan para ocultar los datos originales. Al igual que en el primer caso, el rodado fue retirado de circulación y quedó bajo custodia de la UFI Genérica.

Desde la fuerza destacaron la importancia de estos procedimientos para frenar el delito automotor y garantizar la seguridad en la provincia, al mismo tiempo que se invita a la comunidad a verificar la procedencia de los vehículos al momento de comprarlos.