Atacan a las trompadas a un joven en el centro sanjuanino para arrebatarle el celular y lo mandan al hospital

Un joven de 20 años se convirtió en víctima de un feroz ataque de dos delincuentes, que lo golpearon en pleno centro sanjuanino y le arrebataron su celular, para luego escapar a pie. El hecho sucedió el martes por la noche, en inmediaciones de la Plaza Laprida, en Laprida y Catamarca, en Capital , donde el afectado quedó en shock y debió ser socorrido de inmediato.

Según informaron fuentes judiciales, el robo tuvo lugar cuando dos sujetos de identidad desconocida encerraron a su presa y, tras propinarle una serie de golpes, se apropiaron de su teléfono y antes de ser advertidos por terceros huyeron de la escena, quedando el agredido tendido en el suelo. Acorde manifestó el denunciante, fue una trompada en la nuca la que lo sorprendió y lo dejó a merced de los delincuentes.

Una vez que los malhechores se salieron con la suya, personal policial acudió al lugar y brindó las primeras asistencias a la víctima, las que continuaron con el equipo de la ambulancia del 107, que trasladó al damnificado oriundo de Marquesado al Hospital Rawson. Fuentes allegadas al suceso remarcaron que el chico había quedado emocionalmente afectad y, por los fuertes golpes que recibió, se lo llevó al nosocomio por precaución.

Efectivos de la Comisaría 3ra intervinieron en el hecho, en el que el atacado resultó ileso pues después de ser atendido por médicos en el hospital fue dado de alta. Las autoridades constataron que, tras permanecer unas horas en observación, le permitieron marcharse del lugar en buen estado de salud.

A partir de la denuncia, instructores de la UFI de Delitos contra la Propiedad tomaron cartas en el asunto y solicitaron las filmaciones de las cámaras del CISEM situadas en los alrededores. También, se requirió el registro de imágenes de cámaras de seguridad privadas de la zona para tratar de identificar a los autores del violento robo.