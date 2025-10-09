Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Un nuevo conflicto judicial volvió a poner a Juan Cruz Rufino en el centro de la escena. Según una denuncia presentada ante la Policía , el joven cantante habría estado involucrado en la compra-venta de un auto que, según el denunciante, figuraba a nombre de una persona fallecida. El episodio generó que el artista fuera escrachado en redes sociales en los últimos días.

Tribunales Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Según consta en la denuncia, radicada en agosto pasado y a la que tuvo acceso este diario, un hombre de 30 años afirmó que, a mediados de febrero de este año, le vendió un Fiat Uno Fire a Rufino. Acorde el relato del denunciante, la operación se realizó sin un documento formal de compra-venta y, como forma de pago, entregó una motocicleta Honda CG 190cc modelo Repsol y una suma de 300.000 pesos a través de Mercado Pago.

Tras intentar realizar la transferencia del vehículo, y que el mismo quede a su nombre, la presunta víctima -identificada con las iniciales B.F.- constató mediante un informe de dominio que el automóvil figuraba a nombre de una persona fallecida. Por este hecho, el acto resultaba nulo.

El denunciante indicó que, por este motivo, devolvió el auto a Rufino con el compromiso de que éste le devolviera el dinero equivalente a la moto que entregó como parte de pago y a la suma de los 300 mil pesos que completaron las operaciones. Dicho acuerdo quedó plasmado en un papel por escrito, indica la denuncia. Allí se estipulaba que el vehículo sería entregado sin la tarjeta verde hasta regularizar la deuda. Y el firmo un documento que en 30 días me hacía la devolución del dinero cuando me pidió que le diera el auto.

"Rufino firmó un documento en el que manifiesta que en 30 días me hacía la devolución del dinero, cuando me pidió que le diera el auto. Hasta el día de la fecha no me devolvió nada", dijo B.F. a este medio. "Rufino firmó un documento en el que manifiesta que en 30 días me hacía la devolución del dinero, cuando me pidió que le diera el auto. Hasta el día de la fecha no me devolvió nada", dijo B.F. a este medio.

image Las capturas fueron expuestas en las redes sociales.

image

Sin embargo, como no recibió el dinero, como lo habían pactado, la presunta víctima envió una carta notarial en junio pasado mediante su abogado, el cual reclamaba la devolución del monto correspondiente. Según la denuncia, Rufino habría cambiado su número de teléfono y no habría respondido al reclamo.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas para su investigación, según lo dispuesto por la fiscalía y como manifiesta la denuncia. El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas para su investigación, según lo dispuesto por la fiscalía y como manifiesta la denuncia.

En los últimos días, el cantante fue escrachado en redes sociales por este episodio, y fuentes consultadas por este diario señalaron que existirían más denuncias en su contra.

image El escrache en redes.

Rufino no es ajeno a los conflictos judiciales. En mayo de 2022, fue formalizado en una causa por presuntas lesiones y amenazas, vinculadas a un hecho de violencia de género. En aquella ocasión, el cantante recibió una suspensión de juicio a prueba (“probation”) por un año, con tareas comunitarias y una reparación simbólica, luego de un acuerdo de juicio abreviado.

image Rufino, en Tribunales durante 2022.

El día que Rufino manifestó haber sido víctima de estafa

En agosto de 2023, el cantante compartió en su cuenta de TikTok un video que muestra el momento exacto en que desconocidos intentaron estafar a su madre mediante el conocido “cuento de la devolución de Anses”, ofreciendo un reembolso de $150.000. El artista logró detectar la maniobra a tiempo, documentó la situación y expuso la verdadera intención del estafador, alertando sobre los riesgos de este tipo de engaños telefónicos, especialmente hacia personas mayores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1697063294127726720&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/eTzfhoYQr8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 31, 2023

El video se volvió rápidamente tendencia en TikTok, y los seguidores de Rufino destacaron su rápida intervención para frenar el intento de fraude. Además, su publicación sirvió como advertencia pública, generando conciencia sobre la importancia de estar atentos ante llamadas sospechosas y proteger a familiares vulnerables frente a estafas de este tipo.