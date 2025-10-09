jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

La nueva defensa del imputado solicitó el cese de la prisión preventiva, pero la jueza de Garantías no dio lugar al pedido y el sujeto, vinculado a la administración de un diario, regresó tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10
2a6db0f1-b05d-4362-9227-e6e357c95d6a
9ecbfe16-c8f9-4015-b6fa-ef8b6dcebb1e
29fde40b-0deb-4df9-a1b2-377e14136bc7
e9ec7e2e-ccdd-4aa4-993f-9087b636deb5

El empleado administrativo de un conocido multimedio de San Juan, acusado por abuso sexual en perjuicio de la hija de su pareja, una niña de 12 años, recibió un revés judicial este jueves por la tarde, cuando su defensa intentó acabar con la prisión preventiva que cumple desde el 28 de agosto. Se trata de J.O.A, quien enfrenta una dura calificación.

Lee además
el empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una nina quedo mas complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
ofrecia un iphone robado en facebook y termino perdiendolo todo: operativo sorpresa en caucete
Inseguridad

Ofrecía un iPhone robado en Facebook y terminó perdiéndolo todo: operativo sorpresa en Caucete

Es que la fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI, lo imputaron por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad. Todo ello en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, agravado por ser el encargado de la guarda.

e9ec7e2e-ccdd-4aa4-993f-9087b636deb5

Frente a esta semejante acusación, los nuevos defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, intentaron morigerar la medida de seguridad impuesta para preservar la investigación. Sin embargo, la jueza Celia Maldonado rechazó el pedido y, por tanto, el sospechoso quedará tras las rejas por los próximos dos meses.

Acorde relataron fuentes judiciales, la niña fue entrevistada a través de Cámara Gesell y su testimonio terminó por hundir al sospechoso. La misma contó que este hombre mantenía una relación sentimental con su mamá y en ocasiones se quedaba a cuidarlos. Eso fue cuando ella tenía 12 años y en ese momento comenzaron los abusos mediante manoseos y besos. Después continuaron otros ultrajes y aberraciones. También detalló que el sujeto supuestamente le obsequiaba cosas y la hacía fumar cigarrillos electrónicos para someterla. Dijo que llegó a extorsionarla con una carta falsa, inventando que su mamá estaba secuestrada, para abusar de ella, según fuentes judiciales.

9ecbfe16-c8f9-4015-b6fa-ef8b6dcebb1e

Todo esto salió a la luz a partir de la declaración de la adolescente y no solo que confirmaron los hechos denunciados por su mamá, que hizo la presentación en la UFI ANIVI en agosto último, sino que graficaron la gravedad de los abusos. Por esa razón el caso se manejó con mucha reserva, aclararon.

Las fuentes señalaron que J.O.A. fue llevado a Tribunales el 12 de septiembre último y la ayudante fiscal Luciana Fasoli y el colaborador Nicolás Lozano, ampliaron el objeto de investigación y le agravaron la imputación por delitos que pueden tener una pena de hasta 40 años de prisión.

2a6db0f1-b05d-4362-9227-e6e357c95d6a

Esa audiencia, también pidieron una prórroga de la prisión preventiva por 3 meses, pero la jueza Celia Maldonado resolvió otorgarle 2 meses de detención. El imputado está realmente complicado a partir de la declaración de la chica, pero falta tomar el testimonio de un amigo de la menor que presenció uno de los abusos, según informaron fuentes judiciales.

Seguí leyendo

Cayó "el Liebre" en Santa Lucía: el delincuente tenía pedido de captura por tentativa de robo

Atacan a las trompadas a un joven en el centro sanjuanino para arrebatarle el celular y lo mandan al hospital

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

El registro del escape exprés de "Pequeño J" del país y el seguimiento del auto ligado al triple femicidio de Florencio Varela

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Cayó un joven acusado de abusar reiteradamente de su pareja en 9 de Julio

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Te Puede Interesar

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí
Cuenta regresiva

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá? video
Los sanjuaninos respondieron

Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá?