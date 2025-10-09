Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

El empleado administrativo de un conocido multimedio de San Juan, acusado por abuso sexual en perjuicio de la hija de su pareja, una niña de 12 años, recibió un revés judicial este jueves por la tarde, cuando su defensa intentó acabar con la prisión preventiva que cumple desde el 28 de agosto. Se trata de J.O.A, quien enfrenta una dura calificación.

Es que la fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI, lo imputaron por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad. Todo ello en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, agravado por ser el encargado de la guarda.

Frente a esta semejante acusación, los nuevos defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, intentaron morigerar la medida de seguridad impuesta para preservar la investigación. Sin embargo, la jueza Celia Maldonado rechazó el pedido y, por tanto, el sospechoso quedará tras las rejas por los próximos dos meses.

Acorde relataron fuentes judiciales, la niña fue entrevistada a través de Cámara Gesell y su testimonio terminó por hundir al sospechoso. La misma contó que este hombre mantenía una relación sentimental con su mamá y en ocasiones se quedaba a cuidarlos. Eso fue cuando ella tenía 12 años y en ese momento comenzaron los abusos mediante manoseos y besos. Después continuaron otros ultrajes y aberraciones. También detalló que el sujeto supuestamente le obsequiaba cosas y la hacía fumar cigarrillos electrónicos para someterla. Dijo que llegó a extorsionarla con una carta falsa, inventando que su mamá estaba secuestrada, para abusar de ella, según fuentes judiciales.

Todo esto salió a la luz a partir de la declaración de la adolescente y no solo que confirmaron los hechos denunciados por su mamá, que hizo la presentación en la UFI ANIVI en agosto último, sino que graficaron la gravedad de los abusos. Por esa razón el caso se manejó con mucha reserva, aclararon.

Las fuentes señalaron que J.O.A. fue llevado a Tribunales el 12 de septiembre último y la ayudante fiscal Luciana Fasoli y el colaborador Nicolás Lozano, ampliaron el objeto de investigación y le agravaron la imputación por delitos que pueden tener una pena de hasta 40 años de prisión.

Esa audiencia, también pidieron una prórroga de la prisión preventiva por 3 meses, pero la jueza Celia Maldonado resolvió otorgarle 2 meses de detención. El imputado está realmente complicado a partir de la declaración de la chica, pero falta tomar el testimonio de un amigo de la menor que presenció uno de los abusos, según informaron fuentes judiciales.