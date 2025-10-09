jueves 9 de octubre 2025

Inseguridad

Ofrecía un iPhone robado en Facebook y terminó perdiéndolo todo: operativo sorpresa en Caucete

El celular, valuado en más de un millón de pesos, fue detectado en Marketplace a precio de regalo. La Policía montó una entrega controlada y logró recuperarlo antes de que se concretara la venta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un celular robado en el Caucete fue recuperado por personal de la Brigada de Investigaciones Este, tras un operativo encubierto que se activó cuando el costoso equipo apareció a la venta en Facebook Marketplace, ofrecido a un precio muy inferior al real.

El equipo en cuestión es un iPhone 11 Pro Max, valuado actualmente en más de un millón de pesos. El celular había sido denunciado como sustraído semanas atrás por su propietario, quien aportó detalles clave que ayudaron a iniciar la investigación.

Con esos datos, los efectivos comenzaron un seguimiento digital que dio sus frutos: en la popular plataforma de compraventa detectaron una publicación sospechosa donde se ofrecía un celular con las mismas características, a un valor llamativamente bajo.

Los investigadores, tras verificar que se trataba efectivamente del equipo robado, coordinaron una *entrega controlada*, una estrategia policial que consiste en simular una transacción para recuperar objetos robados sin alertar al sospechoso.

El operativo fue un éxito: lograron secuestrar el dispositivo antes de que fuera vendido, y el damnificado lo reconoció en el acto, por lo que el teléfono le fue devuelto inmediatamente.

Si bien no se confirmó oficialmente si hubo personas detenidas, desde la fuerza indicaron que la investigación continúa para determinar cómo llegó el dispositivo a manos del vendedor y si hay más personas involucradas.

