El registro del escape exprés de "Pequeño J" del país y el seguimiento del auto ligado al triple femicidio de Florencio Varela

Mientras Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, espera ser extraditado desde Perú para ser juzgado por el triple femicidio de Florencio Varela, la investigación sumó nuevas imágenes de cámaras de seguridad que revelan detalles de su salida y regreso al país a fines de agosto, así como del recorrido del auto implicado en el crimen.

Investigación Sale a la luz una foto de Pequeño J y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio

De acuerdo con la causa, Pequeño J salió de la Argentina el 28 de agosto por la terminal de Buquebús en Puerto Madero, acompañado por dos hombres identificados como sus tíos: Manuel David “Chuman” Valverde Rodríguez, quien tiene pedido de captura, y Luis Valverde. Las cámaras del lugar captaron a los tres entre las 14 y las 19 horas, cuando ingresaron a pie al estacionamiento y luego al sector de Migraciones, poco antes de las 17.

image

El material, siete carpetas con videos, fue incorporado al expediente a pedido de la Fiscalía que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. En las imágenes se observa a Pequeño J con una chomba azul grisácea, bermuda de jean, zapatillas blancas y una mochila negra.

Dos días después, el 30 de agosto, las cámaras registraron su regreso al país. Esta vez volvió acompañado solo por uno de los hombres, el de la gorra clara, mientras que “Chuman”, el del piluso verde, no estaba presente. Se lo ve bajando una escalera mecánica a las 21:27, con la misma ropa y un morral adicional. Luego ambos salieron hacia la avenida Antártida Argentina, donde se les perdió el rastro entre la multitud.

Toda la información fue enviada al fiscal Carlos Arribas el 30 de septiembre, y los investigadores intentan determinar qué papel cumplieron los acompañantes en los crímenes.

image

En paralelo, la fiscalía analizó videos de seguridad que muestran el recorrido de un Volkswagen Fox blanco, vinculado al hecho y perteneciente a Víctor Sotacuro, otro de los detenidos. Las imágenes del 20 de septiembre, tomadas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, muestran al vehículo circular por la zona de Villa Zavaleta, cerca de las 6 de la mañana.

El auto fue visto deteniéndose brevemente en el Pasaje Santa Rita, donde descendieron uno o dos ocupantes, y luego giró en “U” para dirigirse hacia Parque Chacabuco, donde fue captado entrando a un garaje en la calle Mom al 2200. Allí descendieron dos hombres que luego se subieron a un Renault 19 gris, mientras un tercero ingresó el Volkswagen al estacionamiento.

Los registros también muestran que, horas antes, el mismo garaje había recibido los mismos vehículos junto a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, aunque no se logró confirmar si fue el rodado utilizado para trasladar a las víctimas hasta la vivienda donde fueron asesinadas.

Durante su declaración, Sotacuro negó haber participado directamente en los homicidios y aseguró que su único rol fue realizar “un viaje en remis” para David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, uno de los últimos sospechosos identificados por la Justicia, quien permanece prófugo y con pedido de captura nacional e internacional.