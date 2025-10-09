Cayó "el Liebre" en Santa Lucía: el delincuente tenía pedido de captura por tentativa de robo

En la tarde de este jueves, efectivos del Destacamento Alto de Sierra y del Puesto Policial Balcarce, con colaboración de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este, lograron detener a Emiliano Ibañez, alias “ el Liebre ”. El hombre tenía pedido de captura vigente tras una investigación llevada adelante por la Brigada de la Comisaría 5ta.

Semanas atrás, Ibañez había sido identificado como el autor de una tentativa de robo en una ferretería de Santa Lucía . Según informaron fuentes policiales, uno de los empleados del local lo sorprendió mientras intentaba sustraer un equipo de frío de un motorhome que se encontraba en el lugar. Al ser descubierto, el sujeto escapó, pero las cámaras y testimonios permitieron su posterior identificación.

A raíz de este hecho, la Brigada de Comisaría 5ta inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo allanamientos en distintas zonas del departamento, lo que finalmente permitió concretar la aprehensión del sospechoso.

“El Liebre” es un viejo conocido para las fuerzas de seguridad, ya que cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad, especialmente en las zonas de La Legua y Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Además, registra causas en trámite en la UFI CAVIG.

El detenido fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 5ta, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.