Cayó un joven acusado de abusar reiteradamente de su pareja en 9 de Julio

Un grave caso de violencia sexual sacudió al departamento 9 de Julio en las últimas horas. Un joven de 25 años fue detenido tras ser denunciado por su pareja, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente en reiteradas ocasiones, aprovechando momentos en los que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Antecedentes Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

In fraganti Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal CAVIG, donde la víctima relató que los hechos ocurrieron en la vivienda que ambos compartían, y que se repitieron a lo largo del tiempo. Además, detalló que el acusado tenía serios problemas de adicciones, lo que agravaba su conducta violenta.

Según informaron fuentes judiciales, la mujer decidió acudir a familiares y amigos en busca de apoyo antes de animarse a formalizar la denuncia. Una vez acompañada y con elementos probatorios suficientes, dio el paso clave para activar el proceso judicial.

Con la denuncia firme y tras la presentación de pruebas contundentes, efectivos policiales procedieron a la detención del sospechoso, quien quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 11ª, a disposición de la Justicia.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de formalización, donde se definirá la situación procesal del detenido. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa indicaron que, por la gravedad del caso y el material probatorio reunido, es casi un hecho que se dictará prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.