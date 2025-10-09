jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detenido

Cayó un joven acusado de abusar reiteradamente de su pareja en 9 de Julio

La víctima es una chica que denunció que fue abusada cuando estaba bajo los efectos de las drogas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp; &nbsp;

Imagen ilustrativa. 

 

Un grave caso de violencia sexual sacudió al departamento 9 de Julio en las últimas horas. Un joven de 25 años fue detenido tras ser denunciado por su pareja, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente en reiteradas ocasiones, aprovechando momentos en los que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Lee además
una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
uno de los detenidos por el conflicto en la barra de san martin tenia pedido de captura y quedo mas complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal CAVIG, donde la víctima relató que los hechos ocurrieron en la vivienda que ambos compartían, y que se repitieron a lo largo del tiempo. Además, detalló que el acusado tenía serios problemas de adicciones, lo que agravaba su conducta violenta.

Según informaron fuentes judiciales, la mujer decidió acudir a familiares y amigos en busca de apoyo antes de animarse a formalizar la denuncia. Una vez acompañada y con elementos probatorios suficientes, dio el paso clave para activar el proceso judicial.

Con la denuncia firme y tras la presentación de pruebas contundentes, efectivos policiales procedieron a la detención del sospechoso, quien quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 11ª, a disposición de la Justicia.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de formalización, donde se definirá la situación procesal del detenido. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa indicaron que, por la gravedad del caso y el material probatorio reunido, es casi un hecho que se dictará prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.

Seguí leyendo

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

Atraparon a un ladrón que era intensamente buscado en Chimbas: tiene 18 años y cuenta con varios antecedentes por robo

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Santa Lucía: conducía su moto a excesiva velocidad y chocó de atrás con una camioneta

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Te Puede Interesar

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida
Historias de vida

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida

Por Cecilia Corradetti
Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan
Vestigios electorales

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido