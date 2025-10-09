Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martin: uno zafó con probation

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de "La Banda del Pueblo Viejo" detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.

Hace más de dos meses, la Policía de San Juan y la Justicia están detrás de los enfrentamientos entre los dos bandos de la barra de San Martín , conocidas como “La Banda del Pueblo Viejo (LBPV)” y “La Nueva Generación”.

En Santa Lucía Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Durante los últimos días tres personas fueron aprehendidas y quedaron en la mira cómo autores de diferentes hechos amenazantes . Se trata de Facundo Exequiel Asís, Agustín Nicolás Agüero y Marcelo González. A estos, ahora se le sumaron otros dos, Franco Maurín (32) y Fernando Nicolás Moya (35) , que también son miembros del lado de “ La Banda del Pueblo Viejo” . Uno de ellos -Moya- la sacó muy barata ya que fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 14.17.46 Jueza de Garantías Flavia Allende

Por esta misma “suerte” no pasó Maurín, ya que al tener antecedentes condenatorios no le podía caber una pena condicional, es decir, que si o sí debía ser efectiva. No llegó a un arreglo de juicio abreviado y quedó imputado de dos delitos: lesiones leves en perjuicio de dos jóvenes y daño en perjuicio de un tercer damnificado.

En un principio, la fiscalía a cargo de Daniela Pringles solicitó la prisión preventiva por el plazo de 3 meses. El abogado Jorge Olivera Legleu le dio a conocer al MPF la situación personal que está viviendo su cliente Maurín con su pareja -ha perdido un hijo y ahora está atravesando un embarazo de riesgo y necesita su cuidado-. Y seguidamente solicitó que se le dicte la preventiva, pero domiciliaria. La fiscalía no se opuso a que la medida sea domiciliaria.

Finalmente, la jueza de Garantías Flavia Allende lo imputó por los delitos antes explicados y le dictó la preventiva de 3 meses con tobillera electrónica.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 14.17.46 (1) Fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica

¿Qué delito cometió Maurín según fiscalía?

El MPF señaló que Maurín y un grupo de “LBPV” se abalanzaron contra tres sujetos en la esquina de Estados Unidos y Pueyrredón. Ahí les propinaron lesiones a dos de ellos y al otro le destrozaron su auto. Por tal razón, la imputación de lesiones -dos víctimas- y daño en perjuicio de una tercera.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 14.17.46 (2) Defensor particular Jorge Olivera Legleu.

Moya, el más complicado… pero beneficiado con la probation

A este sujeto le atribuyeron muchos más delitos, amenazas -tres hechos- entre otras cosas. Amenazas que no solo fueron hechas de manera verbal, sino que también con armas de fuego.

Todos estos delitos fueron hacia el otro bando de la barra, conocido como “La Nueva Generación”.

Moya, que dijo ser prestamista y trabajar en la Municipalidad de Capital, no tiene antecedentes penales y al responsabilizarse de la acusación en su contra deberá cumplir con diferentes requisitos para cumplir con la probatión: la suspensión de juicio a prueba será por el plazo de 1 año, 24 horas de tareas comunitarias en 6 meses en la Municipalidad de Capital, pagar $600.000 en total a las tres víctimas en dos cuotas, presentarse 1 vez por mes en comisaría 2da y prohibido acercarse a la casa de los damnificados y comunicarse con ellos.