Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

Fabián Flaqué vuelve a ponerse el casco y el buzo antiflama. Después de años alejado de las pistas, el sanjuanino regresa al automovilismo nacional para vivir una carrera con sabor a reencuentro: volverá a girar en el autódromo Eduardo Copello "El Zonda", el circuito que marcó su historia y la de tantos pilotos locales. Esta vez no lo hace pensando en podios ni tiempos, sino en el simple y profundo placer de ver el autódromo nuevamente con vida.

"Estoy feliz de que el Zonda se haya reactivado, principalmente eso. Después, lo mío pasa como a segundo plano, sinceramente, la carrera”, dice el piloto sanjuanino. No es una frase vacía: fue uno de los que acompañó de cerca todo el proceso de recuperación del circuito. “He estado desde el primer día, todos los días yendo y viniendo al circuito, colaborando con la gente del TC2000, de la CDA, aportando mi experiencia y tratando de ayudar. Ha trabajado mucha gente y estoy agradecido, principalmente al gobernador y a Marcelo Orrego, que tuvieron la iniciativa de que el circuito volviera a la actividad. Estaba abandonado, vandalizado, y hoy nos vamos a encontrar con un autódromo muy lindo”.

Este fin de semana, el TC2000 disputará su novena fecha del calendario en la reapertura del mítico trazado sanjuanino, y Flaqué será el único representante local. Correrá con un Chevrolet Sedán del equipo Pro Racing, el mismo auto con el que Ulises Campillay participó en la primera fecha en Oberá. “Salió la oportunidad a último momento. Estoy agradecido a la categoría por ofrecerme el auto y a la Provincia por poner El Zonda nuevamente en actividad. Las expectativas son hacer lo mejor posible, ir paso a paso, vuelta a vuelta, adaptándome otra vez al auto. Hace mucho que no corro, así que quiero disfrutarlo”, cuenta.

Sobre el desafío de volver a girar en un circuito tan exigente, sonríe y responde con naturalidad: “Vamos a ver… mañana cuento (risas). Pero creo que sí, es como andar en bicicleta, no te olvidás de cómo manejar allí. Obvio que en un nivel tan alto, con pilotos profesionales que están permanentemente arriba del auto, sería ilógico pensar que puedo pelearles de igual a igual. Pero voy a trabajar con el equipo para dejar el auto lo más adelante posible y que la gente de San Juan disfrute de una buena carrera. Eso es lo fundamental: que el TC2000, el Zonal y todos los autos den un gran espectáculo. El sonido de estos autos es increíble, así que no tengo dudas de que será un fin de semana inolvidable".

La vuelta también tiene un costado familiar. “Ellas son las que más me incentivan: mis hijas y mi señora”, confiesa. “Estaba indeciso, no sabía si correr o no, pero fueron ellas las que más me empujaron. Lo sienten como yo, están al lado mío. Me dijeron: ‘Papá, el viernes no vamos a la escuela, vamos con vos al autódromo’. Así que lo vivimos en familia, como siempre”.

Esa decisión se tomó casi como una charla cotidiana. “Veníamos con esa indecisión, y un día salimos a comer y les dije: ‘Chicas, voy a correr en serio’. Se pusieron recontentas”, recuerda entre risas.

Flaqué sabe que El Zonda no perdona, y que su vuelta, más que un regreso competitivo, es un homenaje al lugar que lo formó. “Siempre quedan los nervios, pero también tengo que tomarlo de otra manera, con respeto. El Zonda no perdona. Hay que tenerle mucho respeto. Pero está bueno poder aportar la experiencia al equipo, disfrutarlo, vivirlo otra vez desde adentro”.

Su última carrera en este circuito fue el 11 de mayo de 2019, cuando terminó segundo en la final del Top Race Series. Hoy, seis años después, vuelve a girar en el mismo asfalto que tantas veces lo vio brillar.