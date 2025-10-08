Enfrentamiento entre facciones de la barra de San Martín: uno fue enviado al penal

El enfrentamiento interno entre facciones de la barra de San Martín sigue dejando consecuencias judiciales. Esta vez, la Justicia ordenó que uno de los integrantes de la agrupación conocida como Pueblo Viejo, Facundo Exequiel Asís, de 26 años, permanezca un mes en prisión preventiva. Su compañero de grupo, Agustín Nicolás Agüero -otro de los aprehendidos- recuperó la libertad.

Complicado Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

La decisión fue tomada por la jueza Flavia Allende, a pedido de la fiscalía de UFI Genérica. Según la acusación, Asís, Agüero y Marcelo González forman parte de la facción Pueblo Viejo, que desde hace semanas protagoniza una violenta disputa con la otra mitad de la hinchada, Nueva Generación. En la causa también se investiga a al menos otros cuatro sujetos que continúan prófugos.

El MPF argumentó que Asís debía quedar detenido por su historial delictivo y su conducta frente al sistema judicial: en los últimos cinco años registró cuatro pedidos de captura y, en todos los casos, fue necesario arrestarlo por la fuerza.

El trasfondo de esta trama violenta, según la investigación, es la lucha por el control de la barra. Los choques entre Pueblo Viejo y Nueva Generación habrían comenzado a principios de septiembre y, de acuerdo con las pruebas reunidas por la Fiscalía, los primeros se destacaron por la ferocidad de sus ataques.

El 3 de septiembre pasado, cerca de las 21.20, se registró el primer episodio atribuido al grupo: un ataque a tiros contra la casa de Natalia Martín, en el barrio Costa Canal I de Concepción. Testigos relataron que un motociclista señaló la vivienda a los ocupantes de dos autos, de los cuales uno descendió y efectuó varios disparos. Luego, los agresores se dirigieron al domicilio de Maico González -hijo de la primera víctima- en el barrio Conjunto 5 de Chimbas, donde se desató otra ráfaga de balazos. En el lugar, los peritos hallaron once impactos de proyectiles y siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

Estos ataques, junto con otras amenazas y golpizas denunciadas entre el 3 y el 16 de septiembre, delinean el violento escenario de una guerra interna por el poder dentro de la hinchada del club. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y los fiscales no descartan nuevas detenciones en los próximos días.