miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Enfrentamiento entre facciones de la barra de San Martín: uno fue enviado al penal

Este fin de semana fueron atrapados dos sujetos, Agustín Agüero y Facundo Asís. Cabe destacar que todavía hay personas prófugas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.13

El enfrentamiento interno entre facciones de la barra de San Martín sigue dejando consecuencias judiciales. Esta vez, la Justicia ordenó que uno de los integrantes de la agrupación conocida como Pueblo Viejo, Facundo Exequiel Asís, de 26 años, permanezca un mes en prisión preventiva. Su compañero de grupo, Agustín Nicolás Agüero -otro de los aprehendidos- recuperó la libertad.

Lee además
este es el barra de san martin que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
cae un miembro de la barra de san martin buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

La decisión fue tomada por la jueza Flavia Allende, a pedido de la fiscalía de UFI Genérica. Según la acusación, Asís, Agüero y Marcelo González forman parte de la facción Pueblo Viejo, que desde hace semanas protagoniza una violenta disputa con la otra mitad de la hinchada, Nueva Generación. En la causa también se investiga a al menos otros cuatro sujetos que continúan prófugos.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 10.02.14

El MPF argumentó que Asís debía quedar detenido por su historial delictivo y su conducta frente al sistema judicial: en los últimos cinco años registró cuatro pedidos de captura y, en todos los casos, fue necesario arrestarlo por la fuerza.

El trasfondo de esta trama violenta, según la investigación, es la lucha por el control de la barra. Los choques entre Pueblo Viejo y Nueva Generación habrían comenzado a principios de septiembre y, de acuerdo con las pruebas reunidas por la Fiscalía, los primeros se destacaron por la ferocidad de sus ataques.

El 3 de septiembre pasado, cerca de las 21.20, se registró el primer episodio atribuido al grupo: un ataque a tiros contra la casa de Natalia Martín, en el barrio Costa Canal I de Concepción. Testigos relataron que un motociclista señaló la vivienda a los ocupantes de dos autos, de los cuales uno descendió y efectuó varios disparos. Luego, los agresores se dirigieron al domicilio de Maico González -hijo de la primera víctima- en el barrio Conjunto 5 de Chimbas, donde se desató otra ráfaga de balazos. En el lugar, los peritos hallaron once impactos de proyectiles y siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

Estos ataques, junto con otras amenazas y golpizas denunciadas entre el 3 y el 16 de septiembre, delinean el violento escenario de una guerra interna por el poder dentro de la hinchada del club. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y los fiscales no descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

La Reserva de San Martín empató con San Lorenzo y se trajo un puntazo del Nuevo Gasómetro

"Verdinegro ayer, hoy y siempre", el saludo de un ídolo de San Martin por los 118 años del club

Un auto quedó destrozado al chocar con un colectivo en Angaco

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Así atacaba a sus víctimas el motochorro sanjuanino que fue condenado a 8 meses de cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere
Educación

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Te Puede Interesar

En el Penal de Chimbas actualmente hay 150 presos federales alojados y la provincia debe hacerse cargo de los costos para mantenerlos, por falta de envío de fondos de Nación.
Declaraciones

A San Juan le cuesta $63 millones por mes mantener a los presos federales, por fondos que no manda Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Campamento minero Los Azules, en Calingasta.
Minería

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arranca en 2026

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Orrego disertó en un importante encuentro minero organizado por Suecia: En San Juan no queremos una minería a cualquier costo
Protagonista

Orrego disertó en un importante encuentro minero organizado por Suecia: "En San Juan no queremos una minería a cualquier costo"