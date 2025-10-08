miércoles 8 de octubre 2025

Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

La pelea entre varias personas, donde supuestamente también estaba “El Chato” Carrizo se desarrolló en plena Avenida Benavidez, esquina Catamarca. El domo del CISEM mostró el violento momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-10-07 at 22.22.06 - frame at 0m9s
Fuentes del caso dieron a conocer un video que muestra la pelea que hubo antes del fatídico hecho donde muere Nicole Bajinai. La misma se produce en plena Avenida Benavidez, en las imágenes se la puede ver a Nicole (top negro y calza) parte de esta pelea con los Carrizo. Como así también, se puede ver como otras personas atacan hasta los autos que pasan por la calle.

Después de este episodio, Nicole Bajinai va hasta el interior del barrio Echeverría y ahí recibe el disparo mortal en la cabeza que le quita la vida en el acto.

Cuando se desarrolló la audiencia de formalización y “Chato” Carrizo usó su derecho de declarar y manifestó sobre este enfrentamiento previo. Indicó que, luego de enfrentamiento ocurrido en Catamarca y Benavídez, la disputa continuó en la puerta de la casa de su hermano Kevin Carrizo, donde estaba parando los últimos días. Como era el único hombre en la casa y frente a la supuesta invasión de violentos al domicilio, manifestó que se vio en la obligación de actuar; que tomó el arma, la apuntó hacia quienes trataban de entrar y que, por un golpe, el revólver se gatilló.

Mirá el video de la pelea previa antes del homicidio:

Este video ya está en manos del fiscal coordinador Francisco Micheltorena y su ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales para confirmar la teoría del caso. Cabe destacar que el juez dictó 1 año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La mamá de Nicole Bajinai, familiares y amigos protestaron en la puerta de Tribunales

Exigiendo justicia por Nicole, mucha gente se apersonó en la puerta de Tribunales este martes para pedir justicia por la joven, de 22 años. Su mamá habló con Tiempo de San Juan y manifestó: “Queremos que no quede impune”. También dijo que lo que declaró el “Chato” es mentira. Mirá el video:

