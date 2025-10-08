Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Han pasado cinco días del asesinato de Nicole Bajinai, la joven -de 22 años- que fue asesinada de un disparo en la cabeza en el barrio Echeverría, en Capital. Maniobra en la que quedó imputado Juan “Chato” Carrizo por homicidio simple agravado por el uso de un arma de fuego y con prisión preventiva por un año.

Fuentes del caso dieron a conocer un video que muestra la pelea que hubo antes del fatídico hecho donde muere Nicole Bajinai. La misma se produce en plena Avenida Benavidez, en las imágenes se la puede ver a Nicole (top negro y calza) parte de esta pelea con los Carrizo. Como así también, se puede ver como otras personas atacan hasta los autos que pasan por la calle.

Después de este episodio, Nicole Bajinai va hasta el interior del barrio Echeverría y ahí recibe el disparo mortal en la cabeza que le quita la vida en el acto.

Cuando se desarrolló la audiencia de formalización y “Chato” Carrizo usó su derecho de declarar y manifestó sobre este enfrentamiento previo. Indicó que, luego de enfrentamiento ocurrido en Catamarca y Benavídez, la disputa continuó en la puerta de la casa de su hermano Kevin Carrizo, donde estaba parando los últimos días. Como era el único hombre en la casa y frente a la supuesta invasión de violentos al domicilio, manifestó que se vio en la obligación de actuar; que tomó el arma, la apuntó hacia quienes trataban de entrar y que, por un golpe, el revólver se gatilló.

Mirá el video de la pelea previa antes del homicidio:

Este video ya está en manos del fiscal coordinador Francisco Micheltorena y su ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales para confirmar la teoría del caso. Cabe destacar que el juez dictó 1 año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La mamá de Nicole Bajinai, familiares y amigos protestaron en la puerta de Tribunales

Exigiendo justicia por Nicole, mucha gente se apersonó en la puerta de Tribunales este martes para pedir justicia por la joven, de 22 años. Su mamá habló con Tiempo de San Juan y manifestó: “Queremos que no quede impune”. También dijo que lo que declaró el “Chato” es mentira. Mirá el video:

La madre de Nicole Bajinai habló y dio su versión del asesinato de su hija.

Juan "Chato" Carrizo, el único acusado en este crimen, quedó con prisión preventiva en el penal de Chimbas.

El crimen ocurrió entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado 4/10.



Juan "Chato" Carrizo, el único acusado en este crimen, quedó con prisión preventiva en el penal de Chimbas.



El crimen ocurrió entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado 4/10. pic.twitter.com/dvtkP3STwr — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 8, 2025