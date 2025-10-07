miércoles 8 de octubre 2025

Minería

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arranca en 2026

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta cerró su estudio técnico y apunta a iniciar la construcción en 2026. La producción comenzaría en 2029 y el primer cátodo estaría listo en 2030, según informó McEwen Copper.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Campamento minero Los Azules, en Calingasta.

Campamento minero Los Azules, en Calingasta.

El proyecto Los Azules, ubicado en Calingasta, alcanzó una etapa decisiva: la empresa McEwen Copper anunció que finalizó su informe de factibilidad, el documento que define en detalle los costos, plazos y proyecciones de una obra minera antes de su construcción.

De acuerdo con el comunicado oficial enviado a los inversionistas, el emprendimiento sanjuanino demandará una inversión total de 3.170 millones de dólares, cifra actualizada tras la aprobación del proyecto dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), medida que fue confirmada semanas atrás por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El estudio contempla un cronograma ambicioso: inicio de obras en 2026, puesta en marcha de la producción en 2029 y primer cátodo de cobre listo para 2030. Uno de los datos más destacados del informe es el rápido retorno económico: la empresa estima que recuperará la inversión inicial en menos de cuatro años a partir del arranque productivo.

En el documento, McEwen definió a Los Azules como “un productor de cátodos de cobre de alta pureza, bajo costo y larga vida útil”, resaltando su rentabilidad y compromiso con la sostenibilidad.

El propio presidente de la compañía, Rob McEwen, celebró el avance y aseguró que este hito “marca un nuevo estándar en la minería del cobre”. “Hemos diseñado un proyecto que no solo será económicamente sólido, sino también esencial para la transición energética global. El cobre es la columna vertebral de la electrificación, y Los Azules está preparado para ser parte de ese futuro”, afirmó.

Como próximo paso, la empresa deberá presentar en los próximos 45 días el estudio técnico detallado, que incluirá el diseño constructivo de la mina, el equipamiento y la metodología operativa.

Con la factibilidad confirmada y el respaldo fiscal del RIGI, Los Azules se consolida como uno de los proyectos de cobre más prometedores del país, con el potencial de transformar la matriz minera y económica de San Juan en la próxima década.

