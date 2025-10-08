miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Su hijastra adolescente abandonó su hogar debido a los ultrajes. La hermana, que se marchó años antes, contó que el hombre la violaba y tuvo un hijo producto de esos abusos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.

Un changarín de Chimbas fue detenido por las supuestas aberraciones que cometía contra sus dos hijastras. El personal de la UFI ANIVI lo investiga por violar en forma reiteradas a la hija de su expareja, pero además surgió la sospecha de que también sometió a la hermana y que ésta tuvo un hijo producto de los ultrajes.

Lee además
Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Contó en la escuela que su padrastro la había abusado y consiguió que lo condenaran
el padrastro que confeso haber abusado a una menor escribiendo una carta pasara 8 anos en la carcel
San Juan

El padrastro que confesó haber abusado a una menor escribiendo una carta pasará 8 años en la cárcel

El hombre, cuya identidad se reserva para proteger a las presuntas víctimas, fue detenido el domingo último a partir de una denuncia en la UFI ANIVI. El caso es estremecedor y este martes los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, expusieron ante el juez de garantías Roberto Montilla los hechos que le atribuyen. En la audiencia también estuvo presente su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien negó las imputaciones contra su cliente.

La adolescente, hoy de 16 años, abandonó su casa en enero pasado, pero meses después se conocieron los motivos. La chica le contó a su novio, y después a un preceptor, que sufría abusos por parte de su “papá”. Poco a poco se animó a hablar hasta que la semana pasada realizaron la denuncia y ahí reveló todos los vejámenes de los que era objeto dentro de su casa.

image
La abogada defensora María Filomena Noriega. Del otro lado, los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, de la UFI ANIVI.

La abogada defensora María Filomena Noriega. Del otro lado, los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, de la UFI ANIVI.

El equipo fiscal señaló que el hombre empezó a acosarla, pero luego continuó con tocamientos. Esto sucedía cuando su mamá y sus hermanos no estaban o dormían, y bajo amenazas. La chica recordó que ella tenía 14 o 15 años cuando el sujeto la violó la primera vez y esos abusos se repitieron cinco o seis veces más.

La jovencita reveló que su hermana mayor también sufrió los ultrajes de su padrastro y por esa razón ella huyó de la casa en 2021. Esa muchacha, que es mayor de edad, declaró y confirmó la versión. Y aunque decidió no denunciar los hechos, aseguró que está dispuesta a colaborar para que hagan una prueba de ADN y constaten si su niño es hijo del imputado.

Al parecer, la madre de las chicas también sería una víctima de la violencia que reinaba dentro del hogar y callaba porque el ahora detenido mantenía económicamente a la familia. Todo eso ahora será investigado.

La fiscalía pidió la prisión preventiva por el plazo de 1 años, pero la defensora Noriega se opuso. Finalmente, el juez Montilla resolvió habilitar la investigación penal preparatoria y dispuso que el changarín continúe detenido en el penal de Chimbas por los próximos 2 meses mientras avanza la causa penal.

Temas
Seguí leyendo

Un auto quedó destrozado al chocar con un colectivo en Angaco

Enfrentamiento entre facciones de la barra de San Martín: uno fue enviado al penal

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Así atacaba a sus víctimas el motochorro sanjuanino que fue condenado a 8 meses de cárcel

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El hombre acusado de extorsionar a una sanjuanina con sus fotos íntimas fue condenado

Caos en pleno centro: fuerte choque en una esquina sin semáforos dejó un auto sobre la vereda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere
Educación

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Te Puede Interesar

En el Penal de Chimbas actualmente hay 150 presos federales alojados y la provincia debe hacerse cargo de los costos para mantenerlos, por falta de envío de fondos de Nación.
Declaraciones

A San Juan le cuesta $63 millones por mes mantener a los presos federales, por fondos que no manda Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Campamento minero Los Azules, en Calingasta.
Minería

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arranca en 2026

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Orrego disertó en un importante encuentro minero organizado por Suecia: En San Juan no queremos una minería a cualquier costo
Protagonista

Orrego disertó en un importante encuentro minero organizado por Suecia: "En San Juan no queremos una minería a cualquier costo"