Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Un changarín de Chimbas fue detenido por las supuestas aberraciones que cometía contra sus dos hijastras. El personal de la UFI ANIVI lo investiga por violar en forma reiteradas a la hija de su expareja, pero además surgió la sospecha de que también sometió a la hermana y que ésta tuvo un hijo producto de los ultrajes.
El hombre, cuya identidad se reserva para proteger a las presuntas víctimas, fue detenido el domingo último a partir de una denuncia en la UFI ANIVI. El caso es estremecedor y este martes los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, expusieron ante el juez de garantías Roberto Montilla los hechos que le atribuyen. En la audiencia también estuvo presente su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien negó las imputaciones contra su cliente.
La adolescente, hoy de 16 años, abandonó su casa en enero pasado, pero meses después se conocieron los motivos. La chica le contó a su novio, y después a un preceptor, que sufría abusos por parte de su “papá”. Poco a poco se animó a hablar hasta que la semana pasada realizaron la denuncia y ahí reveló todos los vejámenes de los que era objeto dentro de su casa.
image
La abogada defensora María Filomena Noriega. Del otro lado, los ayudantes fiscales Florencia Buteler y Fernando Guerrero, en compañía de la colaboradora Melisa García, de la UFI ANIVI.
El equipo fiscal señaló que el hombre empezó a acosarla, pero luego continuó con tocamientos. Esto sucedía cuando su mamá y sus hermanos no estaban o dormían, y bajo amenazas. La chica recordó que ella tenía 14 o 15 años cuando el sujeto la violó la primera vez y esos abusos se repitieron cinco o seis veces más.
La jovencita reveló que su hermana mayor también sufrió los ultrajes de su padrastro y por esa razón ella huyó de la casa en 2021. Esa muchacha, que es mayor de edad, declaró y confirmó la versión. Y aunque decidió no denunciar los hechos, aseguró que está dispuesta a colaborar para que hagan una prueba de ADN y constaten si su niño es hijo del imputado.
Al parecer, la madre de las chicas también sería una víctima de la violencia que reinaba dentro del hogar y callaba porque el ahora detenido mantenía económicamente a la familia. Todo eso ahora será investigado.
La fiscalía pidió la prisión preventiva por el plazo de 1 años, pero la defensora Noriega se opuso. Finalmente, el juez Montilla resolvió habilitar la investigación penal preparatoria y dispuso que el changarín continúe detenido en el penal de Chimbas por los próximos 2 meses mientras avanza la causa penal.