martes 7 de octubre 2025

Sextorsión

El hombre acusado de extorsionar a una sanjuanina con sus fotos íntimas fue condenado

Este sujeto la amenazó en infinidad de ocasiones diciendo que iba a filtrar todas sus fotos enviándoselas a sus familiares. Este sujeto está preso en la localidad de Azul porque está procesado con prisión preventiva por un abuso sexual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Juan Marcos Tejo, el hombre oriundo de Buenos Aires que quedó en la mira de la justicia por sextorsión en perjuicio de una sanjuanina, este martes se responsabilizó de sus hechos y aceptó una pena en juicio abreviado.

El fiscal Leonardo Arancibia (subrogado por Roberto Ginsberg) y la defensora oficial Daniela Nielson llegaron a un acuerdo de 2 años de prisión condicional por el delito de amenazas coactivas. La jueza Carolina Parra homologó el acuerdo y lo sentenció.

En la resolución contra Tejo también informa que no podrá comunicarse ni él ni terceras personas con la sanjuanina. Lo tiene prohibido. Cabe destacar que no recuperará la libertad porque está esperando un juicio en su contra, ya que la justicia de Azul lo procesó por abuso sexual contra una menor. En esta causa está muy complicado porque las cámaras de seguridad lo grabaron cometiendo el delito. Según él, el juicio en su contra es el próximo octubre de 2026.

Los representantes de UFI CAVIG manifestaron que Tejo y la sanjuanina se conocieron a través de WhatsApp durante la pandemia, a mediados de 2020. En un grupo general se cruzaron los Instagram y ella agregó a su cuenta a Tejo. Durante un tiempo hablaron por privado y la relación se puso cada vez más personal y empezaron a mandarse fotos íntimas mutuamente.

Por un tiempo no se hablaron, pero en noviembre de 2023 ella comenzó a tener una relación con un chico y empezó a ir a la iglesia. Tejo se volvió a contactar con él pidiéndole fotos intimas, pero ella le dijo que ya no iba a hacerlo porque estaba saliendo con alguien.

En marzo de 2024, Tejo le volvió a mandar mensaje y le pasó una foto desnudo. Ella le respondió que no le enviara fotos y ahí comenzó la extorsión. Le dijo que si no le mandaba foto desnuda iba a dar a conocer un álbum de manera pública, “Tengo una carpeta con fotos tuyas”. Ella le terminó pasando una imagen. Ese mismo mes, Tejo le mandó otra foto desnudo y volvió a pedirle, pero ella le dijo que no la molestara y volvió a extorsionarla solicitando imágenes íntimas.

El 27 de julio de ese año. Tejo le comentó a la sanjuanina que estaba preso por una causa de menores. Y ella lo bloqueó de todas las redes. Tejo se las rebuscó para seguirla molestando y una vez le mandó “Te pido perdón y quiero que encontremos nuestro camino con Cristo”. Al otro día le llamó por teléfono en infinidad de ocasiones y le volvió a escribir por otra cuenta “Escribime a Instagram o envió todo para que sepan cómo son realmente”.

Los mensajes extorsivos siguieron durante meses y los otros datan del de 13 de enero y 27 de febrero de este 2025. Tras esos llamados, la joven realizó la denuncia formal en UFI CAVIG, el caso se investigó y el 11 de agosto se hizo el allanamiento dónde estaba detenido este hombre, en su celda encontraron un celular Nokia.

