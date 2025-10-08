miércoles 8 de octubre 2025

Declaraciones

A San Juan le cuesta $63 millones por mes mantener a los presos federales, por fondos que no manda Nación

La información fue dada a conocer por el Secretario de Seguridad de la provincia, quien detalló que actualmente hay 150 internos en esa situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Penal de Chimbas actualmente hay 150 presos federales alojados y la provincia debe hacerse cargo de los costos para mantenerlos, por falta de envío de fondos de Nación.

Actualmente, el Gobierno de San Juan destina $63 millones de pesos mensuales a la manutención de personas privadas de libertad por causas federales en la provincia. Este costo es afrontado íntegramente por la gestión local, debido a que, según las autoridades, la Nación sigue sin enviar los fondos destinados a tal fin.

La información fue dada a conocer por el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, quien comentó que actualmente hay 150 internos por causas federales alojados en el Servicio Penitenciario ubicado en Chimbas.

“Ellos están alojados en el Sector 4 del Penal de Chimbas. La Nación debería cubrir los costos, pero no paga nada”, aseguró el funcionario en diálogo con Diario Móvil. En ese contexto, detalló que, hoy en día, a la provincia le cuesta $14.000 pesos diarios alimentar a cada interno, incluyendo desayuno, almuerzo y cena. Esto equivale a un total de $2.100.000 por mes, superando los $60 millones mensuales.

Cabe recordar que, a esta altura del año pasado, el monto diario para alimentar a los detenidos, tanto provinciales como federales, era de $6.000, una cifra que ahora más que se duplicó.

En cuanto a los menús, en ese momento se ofrecían platos como “arroz, fideos, a veces pollo. Todo está balanceado en proteínas: arroz con pollo, papas con carne”, comentó Delgado. En tanto, el desayuno podía consistir en leche con algún aditamento, como cacao. A su vez, las personas con problemas de salud reciben una dieta especial. La cena, por su parte, era similar al almuerzo, “todo compensado en el día”.

En ese entonces, existía un acuerdo mediante el cual la Nación le pagaba a San Juan un tercio del costo por cada uno de sus reclusos alojados en el Penal de Chimbas. Sin embargo, actualmente el dinero no está siendo enviado, según aseguró Delgado, por lo que la provincia debe hacerse cargo de la totalidad de los gastos.

