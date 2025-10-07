martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para disfrutar

Rawson celebra la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro: el cronograma completo

Del 8 al 11 de octubre, con entrada libre y gratuita, Rawson vivirá cuatro días de arte, literatura y expresión popular en distintos espacios del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson invita a toda la comunidad a disfrutar de la 16° edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, bajo el lema “La Cultura del Encuentro”.

Lee además
El poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero será homenajeado en la Feria del Libro.
Homenaje

San Juan recuerda a un querido escritor de su tierra en la Feria del Libro en Buenos Aires
nehuen costa, el talento sanjuanino que conquisto la feria del libro infantil y juvenil con sus personajes autoctonos
Historias

Nehuén Costa, el talento sanjuanino que conquistó la Feria del Libro Infantil y Juvenil con sus personajes autóctonos

Este tradicional evento, que reúne a escritores, artistas, editoriales, bibliotecas, instituciones y municipios, se desarrollará del miércoles 8 al sábado 11 de octubre, con una amplia agenda de actividades culturales, educativas y recreativas.

Cronograma 2025

Miércoles 08/10 – Biblioteca Popular Sur

Charlas y Exposiciones (Planta Baja)

10hs – Jugando , jugando leo y escribo -Graciela Simone y Raul Sisterna.

10:30hs – Presentacion de Antologia de Escritores Sanjuaninos "Custodios de la Palabra".

11hs – Charla I.N.T.A.

12hs – Charla y Promocion de los Espacios Turisticos del Departamento a cargo de Area Turismo.

12:30hs – Muestra de la Obra de Gonzalo Costela , obra qué va a representar a Rawson San Juan, y Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025.

14hs – Biblioteca Jorge Leonidas Escudero y Colegio Santa Bárbara: Descubriendo juntos el tesoro escondido , tras las huellas de la literatura a traves del proyecto : "la lectura el genio de mi lampara maravillosa".

15hs – Escribir puede ser divertido: taller de poema cursi y relatos breves de misterio- Alejandra Bondanza.

16hs – Taller de Cuentos de terror por Sebastian Paz.

16:30hs – Presentacion Revista Rawsinito Nº4.

17hs – Escudero vs Campus "El golpe de la palabra"- Recital Poetico Alfia Arredondo y Marcos Castro.

17:30hs – Presentacion Revista "El gaucho Rosendo " de Osvaldo Puy - edicion 9 y 10.

18hs – Presentacion poemario: "Elementos" de Viviana Rodriguez.

18:30hs – Presentacion de "Cronica de un alma sencilla" de Leandro Gonzalez.

19hs – Presentacion de NO MATARAS de Alvaro Olmedo Presentacion de Genesis y

proyeccion del neoliberalismo Lic. Alvaro Olmedo.

19:30hs – Presentacion de "Cuando el amor muere lento" de Milagros Yudica.

20hs – Recital Poetico Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.

Sala de Biblioteca 1er Piso

11:30 hs – Inauguracion del Espacio de Escritores Rawsinos: Homenaje a Enrique Cabrera.

11:45 hs – Inauguración del Espacio Binacional Literatura Argentino Chilena. Presentación de Antologías Binacionales.

12 hs – Intervención con la Palabra "Violencia de Género. Un Desafío Social".

Stands Interior (Planta Baja)

- Escritor Osvaldo Puy y David Rodriguez.

- Espacio Literario Rawson

- Stand Junta de Estudios Historicos San Juan.

- Juegos trivia Culturales

- Stream Dame TV (transmision en vivo , moviles , entrevistas).

- Stand Rawsinito (lectura , juegos ludicos de dibujo , preguntas y respuestas)

- Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.

- Stand Escritores Angaqueros.

- Stand Coleccion Bibliografica Sanjuaninos Caidos en Malvinas.

Escenario (Espacio Plaza)

10 hs – Acto conmemoracion 83º Aniversario de Rawson.

10:30 hs – Taller de Folklore Adolescentes de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

11hs – Taller de Orquesta de la Red Cultura en Movimiento. Cuarteto de Cuerdas.

11:30hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera

15 hs – Charla de Oratoria Ariel OCAMPO- Academia de STREAMING.

17 hs – Academia Studio Vi Dance.

17:20 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.

18hs – Taller de Guitarra y Canto de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Javier Lucero.

18:20hs – Academia HERA.

18:40hs – Taller de Teatro Adultos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Silvia Bustamante.

19hs – Taller de Tango Biblioteca Popular Sur.

19:20hs – Banda "La Bandeja" Grupo de Rock.

19:40hs – Academia Latin Dance.

Stands Exterior (Plaza y Jardines Biblioteca)

- Editorial Billiken.

- Ediciones Gino (Cordoba).

- Editorial Magisterio.

- Libreria Blake Streek.

- Libreria Antonio Soto Libros.

- Libreria El Librero.

- Editorial Jarilla.

- Biblioteca Estrada.

- Biblioteca Victoria.

- Biblioteca Mariano Moreno.

- Biblioteca Universitaria.

- Biblioteca Cervantes.

- Biblioteca Sur.

- Biblioteca Jose Manuel Estrada.

- Biblioteca Alfonsina Storni.

- Biblioteca Patriotas Noveles.

- Biblioteca Mundo Lector.

- Biblioteca Aguilar.

- Biblio Tur.

- Fondo Editorial Camara de Diputados.

- Direccion de Bibliotecas Populares.

- Biblioteca Popular General Jose de San Martin.

- Biblioteca La Escalera.

- Biblioteca Sarmiento Legislador.

- Biblioteca Franklin.

- Biblioteca Arbolito.

- Biblioteca Virgen del Carmen.

- Rawtex.

Jueves 09/10 – Complejo La Superiora

Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo (Cupula)

9 hs – Emprendedores.

9:30 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.

10 hs – CHARLA TALLER Institución CRUZ ROJA.

10:20 hs – Funcion de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.

10:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.

11 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.

11:10 hs – Teatro Inclusivo UNSJ.

11:30 hs – Taller de Folklore Infantil de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

14 hs – CHTallerueblos Originarios Indígenas.

15 hs – TALLER LETRI AVENTURA. CONSTRUCTORES DEL APRENDIZAJE.

15:30 hs – Instituto Beirut Clase Abierta de Arabe Prof. Lucia Said.

16 hs – Fabrica de Escritores. Cuentos Infantiles de amistad e inclusion - Alejandra Bondanza - Stella Amaefil.

16:30 hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.

17 hs - Charla y Presentacion deL Departamento Rawson a cargo del Prof. CARLOS MORENO.

17:30 hs – Instituto Almas Folkloricas.

18hs – Academia Los Huarpes.

18:30 hs – Academia de Danza HERA.

19 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.

19:30 hs – Instituto Almas Cuyanas.

20 hs – Instituto Strong.

Stands Planta Baja

- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ Muestra Proyecto Sismo

- Instituciones - Biblio Tur

- Direccion de Bibliotecas Populares.

- Biblioteca Popular Sur.

- Antonio Soto Libreria.

- Stand Rawsinito (lectura, juegos ludicos de dibujo).

- Camparte Lab. Quimica divertida.

- Asociacion de Archivistas.

- Billiken Editorial.

- Magisterio Editorial.

- UDA.

- Blake Streek Libreria.

- Jarilla Editorial.

- El Librero Libreria..ABDULAH Libros usados.

- Ana Fernandez Libros usados.

- Pesur Libreria..

- Editorial Gino (Cordoba)..

- Honorable Concejo. Deliberante.

- Centro de Vinculacion Universitario.

- Área TURISMO

- Stand Cuenta Cuentos (Prof. Teatro)

- Rawtex.

Sala Mario Perez

- Exposición de Silvina Martinez muestra “santuarios2”.

- Exposición pictórica “Creer. He allí toda la magia de la vida” de los artistas Rolando Ortiz Yubel y Deolinda Alejandra Liquitay de la provincia de Mendoza.

- Área creativa Exposición escultórica y pictórica “tierra antigua”.

- “Turismo Visita guiada y taller artístico“. Exposición artística y trabajo en vivo.

- Exposición del Museo Tornambé (centro de creación y artes visuales).

- Exposición Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

- Muestra pictórica permanente sala de exposiciones Mario Pérez.

- Apertura de la muestra “creer” y luego Entrega de certificados a los invitados e instituciones.

- 19 hs- Cierre de acto protocolar con el número musical del artista Cristian Marcelo Ferranti.

Escenario - (Estadio)

9 hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.

12 hs – Acto Universidad Nacional de San Juan.

13hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.

15:30 hs – Función de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.

16:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.

17 hs – Instituto Pale.

18hs – Taller de Tango y Folklore de la UNSJ.

18:30 hs – Ensamble de Saxofones.

19 hs – Final y Premiacion Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson

Stand Estadio

- Oferta educativa Universidad Nacional de San Juan - Universidad Catolica de Cuyo-

- Universidad de Congreso.

- Editorial de la UNSJ.

- Editorial de la Universidad Catolica.

- Museo Tornambé.

- Dirección de Cultura de la UNSJ.

- Secretaría de Extensión y Secretaría de Bienestar de la UNSJ.

- Federación Universitaria

- Centro de Vinculacion Universitario

- Departamentos de Filosofía.

Viernes 10/10 – Teatro Kummel

19 hs - Foaller Muestra y Degustacion de vinos de Museo Suero.

19:30 hs Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento a cargo de los Prof. Sebastian Paez-Rosandry Graterol- Andres Graterol-Cecilia Perez Cello.

20 hs - Obra Teatral El Murmullo de Juan Carlos Carta. Elenco Circulo de Tiza Teatro – La Obra presenta la cronica de un dia cualquiera de 2 mujeres donde se entrelazan chismes del barrio, se explora la Psicologia femenina, la soledad, de un universo pueblerino. La Obra estuvo en escena en el Teatro Nacional Cervantes.

22 hs - Bufet Centro Valenciano, Artistas invitados: Grupo Doble A: Agustin Sosa y Aldana Manrique.

Sábado 11/10 – Plaza Centenario y Centro de Convenciones

ESCENARIO CENTRAL

10hs a 13 hs Encuentro de ZUMBA dependientes del Área de Deportes.

17hs – Taller de Teatro Niños de la Red Cultura en Movimiento.

17:20hs – Taller de Guitarras de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maxi Vera.

17:40hs – Taller de Folklore Union Vecinal Villa Krause.

18hs – Academia Balady Gips.

18:20hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.

18:40hs – Coro Municipal de Rawson.

19hs – Homenaje a Mercedes Sosa.

19:30hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

20hs – Cierre: Actuan Profesores de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura.

20:20hs – Acto Aniversario Villa Krause.

20:40hs – Orquesta Escuela de Jorge Rodrigo.

21hs – Academia Ritmo y Pasión.

21:20hs – Ballet San Juan KPSJ.

21:40hs – Instituto Rocio.

22hs – Danza Chilena - Jaqueline Barraza.

22:20hs – Escuela Municipal de Danzas de Rawson.

22:40hs – Presentacion Artistica de Abigail Ortega.

23hs – Presentacion Artistica de ALOK2.

STANDS (Plaza)

- Ana Fernández libros usados.

- Beakers street libreria.

- Pesur libreria.

- Editorial Gino (Cordoba).

- Comparte Lab. (taller de laboratorio experimental).

- Antonio Soto Libreria.

- Jarilla Editorial.

- Abdulah libros usados.

- El Librero Libreria.

- BIBLIOTECA POPULAR SUR.

- BIBLIOTECA POPULAR MUNDO LECTOR.

- BIBLIOTECA POPULAR AGUILAR.

- BIBLIOTECA POPULAR FRAY JUSTO STA MARIA DE ORO.

- BIBLIOTECA POPULAR LA SOCIEDSAD DE LOS PATRIOTAS NOVELES.

- BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO.

- BIBLIOTECA POPULAR VICTORIA.

- BIBLIOTECA POPULAR CERVANTES.

- BIBLIOTECA POPULAR JOSE MANUEL ESTRADA.

- BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI.

- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.

- BIBLIOTECA POPULAR. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.

- BIBLIOTECA SARMIENTO LEGISLADOR.

- BIBLIOTECA FRANKLIN.

- FUNDACION SONRISAS.

- FUNDACION HOGARES BERACCA.

- AS. CIVIL FUENTE DE VIDA.

- U.V BARRIO STOTAC.

- BARRIO BUENAVENTURA LUNA.

- ASOCIACION CIVIL UPEDI, VIÑEDOS DEL SUR.

- LIBRERÍA CRISTIANA PESUR.

- UNION VECINAL VILLA KRAUSE.

- FUNDACIÓN MIRANOS.

- ASOCIACIÓN ARCHIVÍSTICAS.

- SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

- ECO CANJE LITERARIO.

- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN.

- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.

- MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS.

- MUNICIPALIDAD DE ALBARDON.

Disertaciones y Charlas (Espacio Centro de Convenciones)

10:30 hs - Capacitación en Gestión Cultural - Moderador Lic. Fabian Cabañes.

12 hs - Presentacion de novela "Monstruos" a cargo de Desire Blair escritora de la provincia de San Luis.

16 hs - ATRAPAMUSAS: La escritura como viaje apasionante y libre. Una guía para descubrir el talento propio.

16:30 hs - LAS JINETES DE LA PALABRA.

17 hs - Presentación del Laboratorio de Escritura Rayuela.

17:30 hs - Presentación del libro "La invasión de los pájaros" de Raúl Cardó.

18 hs - Charla "Derecho de Autor adaptado: libros e inclusión", a cargo de Matías Germán Rodríguez, Ana Paula Díaz y Maximiliano Martín.

18:30hs - Charla "Cómo publicar en Amazon" de Raúl Cardó.

19 hs - Presentacion de Nicolas Delcazo.

20 hs - Centro Desarrollor Emprendedor Charla.

Temas
Seguí leyendo

La historia de Pola, y por qué siendo vecina rawsina un playón lleva su nombre

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo: el video

Por el avión estadounidense en Barreal, diputados nacionales sanjuaninos presentaron un pedido de informe al Congreso

Rescataron a un cachorro de puma que estaba deshidratado y perdido en una finca de Zonda

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan tendrá dos nuevas ediciones en octubre

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción
Panorama

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero