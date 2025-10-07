Rawson celebra la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro: el cronograma completo

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson invita a toda la comunidad a disfrutar de la 16° edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro , bajo el lema “La Cultura del Encuentro”.

Este tradicional evento, que reúne a escritores, artistas, editoriales, bibliotecas, instituciones y municipios, se desarrollará del miércoles 8 al sábado 11 de octubre, con una amplia agenda de actividades culturales, educativas y recreativas.

Cronograma 2025

Miércoles 08/10 – Biblioteca Popular Sur

Charlas y Exposiciones (Planta Baja)

10hs – Jugando , jugando leo y escribo -Graciela Simone y Raul Sisterna.

10:30hs – Presentacion de Antologia de Escritores Sanjuaninos "Custodios de la Palabra".

11hs – Charla I.N.T.A.

12hs – Charla y Promocion de los Espacios Turisticos del Departamento a cargo de Area Turismo.

12:30hs – Muestra de la Obra de Gonzalo Costela , obra qué va a representar a Rawson San Juan, y Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025.

14hs – Biblioteca Jorge Leonidas Escudero y Colegio Santa Bárbara: Descubriendo juntos el tesoro escondido , tras las huellas de la literatura a traves del proyecto : "la lectura el genio de mi lampara maravillosa".

15hs – Escribir puede ser divertido: taller de poema cursi y relatos breves de misterio- Alejandra Bondanza.

16hs – Taller de Cuentos de terror por Sebastian Paz.

16:30hs – Presentacion Revista Rawsinito Nº4.

17hs – Escudero vs Campus "El golpe de la palabra"- Recital Poetico Alfia Arredondo y Marcos Castro.

17:30hs – Presentacion Revista "El gaucho Rosendo " de Osvaldo Puy - edicion 9 y 10.

18hs – Presentacion poemario: "Elementos" de Viviana Rodriguez.

18:30hs – Presentacion de "Cronica de un alma sencilla" de Leandro Gonzalez.

19hs – Presentacion de NO MATARAS de Alvaro Olmedo Presentacion de Genesis y

proyeccion del neoliberalismo Lic. Alvaro Olmedo.

19:30hs – Presentacion de "Cuando el amor muere lento" de Milagros Yudica.

20hs – Recital Poetico Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.

Sala de Biblioteca 1er Piso

11:30 hs – Inauguracion del Espacio de Escritores Rawsinos: Homenaje a Enrique Cabrera.

11:45 hs – Inauguración del Espacio Binacional Literatura Argentino Chilena. Presentación de Antologías Binacionales.

12 hs – Intervención con la Palabra "Violencia de Género. Un Desafío Social".

Stands Interior (Planta Baja)

- Escritor Osvaldo Puy y David Rodriguez.

- Espacio Literario Rawson

- Stand Junta de Estudios Historicos San Juan.

- Juegos trivia Culturales

- Stream Dame TV (transmision en vivo , moviles , entrevistas).

- Stand Rawsinito (lectura , juegos ludicos de dibujo , preguntas y respuestas)

- Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.

- Stand Escritores Angaqueros.

- Stand Coleccion Bibliografica Sanjuaninos Caidos en Malvinas.

Escenario (Espacio Plaza)

10 hs – Acto conmemoracion 83º Aniversario de Rawson.

10:30 hs – Taller de Folklore Adolescentes de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

11hs – Taller de Orquesta de la Red Cultura en Movimiento. Cuarteto de Cuerdas.

11:30hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera

15 hs – Charla de Oratoria Ariel OCAMPO- Academia de STREAMING.

17 hs – Academia Studio Vi Dance.

17:20 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.

18hs – Taller de Guitarra y Canto de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Javier Lucero.

18:20hs – Academia HERA.

18:40hs – Taller de Teatro Adultos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Silvia Bustamante.

19hs – Taller de Tango Biblioteca Popular Sur.

19:20hs – Banda "La Bandeja" Grupo de Rock.

19:40hs – Academia Latin Dance.

Stands Exterior (Plaza y Jardines Biblioteca)

- Editorial Billiken.

- Ediciones Gino (Cordoba).

- Editorial Magisterio.

- Libreria Blake Streek.

- Libreria Antonio Soto Libros.

- Libreria El Librero.

- Editorial Jarilla.

- Biblioteca Estrada.

- Biblioteca Victoria.

- Biblioteca Mariano Moreno.

- Biblioteca Universitaria.

- Biblioteca Cervantes.

- Biblioteca Sur.

- Biblioteca Jose Manuel Estrada.

- Biblioteca Alfonsina Storni.

- Biblioteca Patriotas Noveles.

- Biblioteca Mundo Lector.

- Biblioteca Aguilar.

- Biblio Tur.

- Fondo Editorial Camara de Diputados.

- Direccion de Bibliotecas Populares.

- Biblioteca Popular General Jose de San Martin.

- Biblioteca La Escalera.

- Biblioteca Sarmiento Legislador.

- Biblioteca Franklin.

- Biblioteca Arbolito.

- Biblioteca Virgen del Carmen.

- Rawtex.

Jueves 09/10 – Complejo La Superiora

Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo (Cupula)

9 hs – Emprendedores.

9:30 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.

10 hs – CHARLA TALLER Institución CRUZ ROJA.

10:20 hs – Funcion de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.

10:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.

11 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.

11:10 hs – Teatro Inclusivo UNSJ.

11:30 hs – Taller de Folklore Infantil de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

14 hs – CHTallerueblos Originarios Indígenas.

15 hs – TALLER LETRI AVENTURA. CONSTRUCTORES DEL APRENDIZAJE.

15:30 hs – Instituto Beirut Clase Abierta de Arabe Prof. Lucia Said.

16 hs – Fabrica de Escritores. Cuentos Infantiles de amistad e inclusion - Alejandra Bondanza - Stella Amaefil.

16:30 hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.

17 hs - Charla y Presentacion deL Departamento Rawson a cargo del Prof. CARLOS MORENO.

17:30 hs – Instituto Almas Folkloricas.

18hs – Academia Los Huarpes.

18:30 hs – Academia de Danza HERA.

19 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.

19:30 hs – Instituto Almas Cuyanas.

20 hs – Instituto Strong.

Stands Planta Baja

- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ Muestra Proyecto Sismo

- Instituciones - Biblio Tur

- Direccion de Bibliotecas Populares.

- Biblioteca Popular Sur.

- Antonio Soto Libreria.

- Stand Rawsinito (lectura, juegos ludicos de dibujo).

- Camparte Lab. Quimica divertida.

- Asociacion de Archivistas.

- Billiken Editorial.

- Magisterio Editorial.

- UDA.

- Blake Streek Libreria.

- Jarilla Editorial.

- El Librero Libreria..ABDULAH Libros usados.

- Ana Fernandez Libros usados.

- Pesur Libreria..

- Editorial Gino (Cordoba)..

- Honorable Concejo. Deliberante.

- Centro de Vinculacion Universitario.

- Área TURISMO

- Stand Cuenta Cuentos (Prof. Teatro)

- Rawtex.

Sala Mario Perez

- Exposición de Silvina Martinez muestra “santuarios2”.

- Exposición pictórica “Creer. He allí toda la magia de la vida” de los artistas Rolando Ortiz Yubel y Deolinda Alejandra Liquitay de la provincia de Mendoza.

- Área creativa Exposición escultórica y pictórica “tierra antigua”.

- “Turismo Visita guiada y taller artístico“. Exposición artística y trabajo en vivo.

- Exposición del Museo Tornambé (centro de creación y artes visuales).

- Exposición Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

- Muestra pictórica permanente sala de exposiciones Mario Pérez.

- Apertura de la muestra “creer” y luego Entrega de certificados a los invitados e instituciones.

- 19 hs- Cierre de acto protocolar con el número musical del artista Cristian Marcelo Ferranti.

Escenario - (Estadio)

9 hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.

12 hs – Acto Universidad Nacional de San Juan.

13hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.

15:30 hs – Función de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.

16:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.

17 hs – Instituto Pale.

18hs – Taller de Tango y Folklore de la UNSJ.

18:30 hs – Ensamble de Saxofones.

19 hs – Final y Premiacion Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson

Stand Estadio

- Oferta educativa Universidad Nacional de San Juan - Universidad Catolica de Cuyo-

- Universidad de Congreso.

- Editorial de la UNSJ.

- Editorial de la Universidad Catolica.

- Museo Tornambé.

- Dirección de Cultura de la UNSJ.

- Secretaría de Extensión y Secretaría de Bienestar de la UNSJ.

- Federación Universitaria

- Centro de Vinculacion Universitario

- Departamentos de Filosofía.

Viernes 10/10 – Teatro Kummel

19 hs - Foaller Muestra y Degustacion de vinos de Museo Suero.

19:30 hs Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento a cargo de los Prof. Sebastian Paez-Rosandry Graterol- Andres Graterol-Cecilia Perez Cello.

20 hs - Obra Teatral El Murmullo de Juan Carlos Carta. Elenco Circulo de Tiza Teatro – La Obra presenta la cronica de un dia cualquiera de 2 mujeres donde se entrelazan chismes del barrio, se explora la Psicologia femenina, la soledad, de un universo pueblerino. La Obra estuvo en escena en el Teatro Nacional Cervantes.

22 hs - Bufet Centro Valenciano, Artistas invitados: Grupo Doble A: Agustin Sosa y Aldana Manrique.

Sábado 11/10 – Plaza Centenario y Centro de Convenciones

ESCENARIO CENTRAL

10hs a 13 hs Encuentro de ZUMBA dependientes del Área de Deportes.

17hs – Taller de Teatro Niños de la Red Cultura en Movimiento.

17:20hs – Taller de Guitarras de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maxi Vera.

17:40hs – Taller de Folklore Union Vecinal Villa Krause.

18hs – Academia Balady Gips.

18:20hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.

18:40hs – Coro Municipal de Rawson.

19hs – Homenaje a Mercedes Sosa.

19:30hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.

20hs – Cierre: Actuan Profesores de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura.

20:20hs – Acto Aniversario Villa Krause.

20:40hs – Orquesta Escuela de Jorge Rodrigo.

21hs – Academia Ritmo y Pasión.

21:20hs – Ballet San Juan KPSJ.

21:40hs – Instituto Rocio.

22hs – Danza Chilena - Jaqueline Barraza.

22:20hs – Escuela Municipal de Danzas de Rawson.

22:40hs – Presentacion Artistica de Abigail Ortega.

23hs – Presentacion Artistica de ALOK2.

STANDS (Plaza)

- Ana Fernández libros usados.

- Beakers street libreria.

- Pesur libreria.

- Editorial Gino (Cordoba).

- Comparte Lab. (taller de laboratorio experimental).

- Antonio Soto Libreria.

- Jarilla Editorial.

- Abdulah libros usados.

- El Librero Libreria.

- BIBLIOTECA POPULAR SUR.

- BIBLIOTECA POPULAR MUNDO LECTOR.

- BIBLIOTECA POPULAR AGUILAR.

- BIBLIOTECA POPULAR FRAY JUSTO STA MARIA DE ORO.

- BIBLIOTECA POPULAR LA SOCIEDSAD DE LOS PATRIOTAS NOVELES.

- BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO.

- BIBLIOTECA POPULAR VICTORIA.

- BIBLIOTECA POPULAR CERVANTES.

- BIBLIOTECA POPULAR JOSE MANUEL ESTRADA.

- BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI.

- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.

- BIBLIOTECA POPULAR. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.

- BIBLIOTECA SARMIENTO LEGISLADOR.

- BIBLIOTECA FRANKLIN.

- FUNDACION SONRISAS.

- FUNDACION HOGARES BERACCA.

- AS. CIVIL FUENTE DE VIDA.

- U.V BARRIO STOTAC.

- BARRIO BUENAVENTURA LUNA.

- ASOCIACION CIVIL UPEDI, VIÑEDOS DEL SUR.

- LIBRERÍA CRISTIANA PESUR.

- UNION VECINAL VILLA KRAUSE.

- FUNDACIÓN MIRANOS.

- ASOCIACIÓN ARCHIVÍSTICAS.

- SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

- ECO CANJE LITERARIO.

- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN.

- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.

- MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS.

- MUNICIPALIDAD DE ALBARDON.

Disertaciones y Charlas (Espacio Centro de Convenciones)

10:30 hs - Capacitación en Gestión Cultural - Moderador Lic. Fabian Cabañes.

12 hs - Presentacion de novela "Monstruos" a cargo de Desire Blair escritora de la provincia de San Luis.

16 hs - ATRAPAMUSAS: La escritura como viaje apasionante y libre. Una guía para descubrir el talento propio.

16:30 hs - LAS JINETES DE LA PALABRA.

17 hs - Presentación del Laboratorio de Escritura Rayuela.

17:30 hs - Presentación del libro "La invasión de los pájaros" de Raúl Cardó.

18 hs - Charla "Derecho de Autor adaptado: libros e inclusión", a cargo de Matías Germán Rodríguez, Ana Paula Díaz y Maximiliano Martín.

18:30hs - Charla "Cómo publicar en Amazon" de Raúl Cardó.

19 hs - Presentacion de Nicolas Delcazo.

20 hs - Centro Desarrollor Emprendedor Charla.