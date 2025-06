Nehuén Costa, el talento sanjuanino que conquistó la Feria del Libro Infantil y Juvenil con sus personajes autóctonos

Lautaro Nehuén Costa nació en San Juan y aunque desde pequeño reside en Bahía Blanca, lleva en su trazo el pulso de su tierra natal. Su reciente consagración en el Concurso de Creación de Personajes organizado por la Fundación El Libro lo posiciona como una de las jóvenes promesas de la ilustración argentina. Sus personajes, inspirados en la fauna autóctona y pensados para representar a todo el país, serán la imagen institucional de la próxima edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se realizará del 16 de julio al 3 de agosto en el Palacio Libertad (ex CCK), en la Ciudad de Buenos Aires.

Nehuén fue elegido entre más de 90 postulantes por un jurado integrado por figuras destacadas como el ilustrador Poly Bernatene, Gabriela Pérez (presidenta del comité organizador) y Ezequiel Martínez (director general de la Fundación). La decisión no fue casual: sus propuestas combinan creatividad, identidad cultural y una estética cálida que conecta con las infancias.

Diplomado en 2024 como Técnico en Ilustración por la Escuela de Artes Visuales Lino Enea Spilimbergo de Bahía Blanca, Costa es dibujante, acuarelista y miembro activo de la Asociación de Dibujantes Argentinos. Su formación sólida y su pasión por los libros confluyeron en esta propuesta que ya genera expectativa entre editores, docentes y mediadores de lectura.

Hijo de Olga Pereyra y Javier Costa, tiene una sola hermana que se llama Candela Costa. Nació en San Juan capital. El motivo de su traslado a Bahía Blanca fue la separación de sus padres, y su madre por razones laborales volvió a esa ciudad del sur bonaerense.

“Siempre me gustó el dibujo desde niño. Mi madre lo notó y me llevó a talleres de dibujo. Cuando encontré el Taller de Historieta dictado por Carlos Villarroel y Gonzalo Angueira, mi pasión era dibujar personajes del estilo japonés, más conocido como manga. Luego el profesor Carlos, estudiante en ese momento de la carrera de Artes Visuales, me mostró la primera idea de ilustración, animándome a crear mis imágenes en vez de copiar lo ya creado”, contó Nehuén a Tiempo de San Juan.

Sobre el certamen que lo lanzó a la escena nacional, relató: “El concurso lo organizó la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Buscaban ilustradores para la creación de personajes que representen a la feria. Se pidió mínimo tres y máximo siete personajes libres: animales, objetos animados… uno les podía dar las características propias. Me puse en campaña: averigüé estética de la feria, anoté colores y formas que utilizan y, como está dirigida al público infantil y juvenil, busqué series de referencias”.

“Armé un banco de imágenes, pero me faltaba algo autóctono, algo de Argentina. Así salió el yaguareté, el carpincho y una hornera”, explicó. “Gané una remuneración económica y el honor de representar con mis imágenes a esta feria del libro, que no es poco. También, gracias a los directivos y jurados, quedaron a mi criterio los colores. Sigo trabajando con los organizadores porque se viene una nueva estética de la feria”.

En un párrafo aparte, Nehuén se tomó un momento para agradecer profundamente a la institución que lo formó: “Destaco la escuela donde estudié la tecnicatura en ilustración. Aprendí muchísimo y generé las herramientas necesarias para desarrollar este trabajo. Le debo todo a la Escuela de Artes Visuales Lino Enea Spilimbergo”.

Tres personajes, muchas geografías

Nehuén Costa3.jpg.png

Para esta edición de la feria, Nehuén presentó una tríada de personajes entrañables:

· Lolo, Cuentacuentos: un carpincho lector y narrador de historias, ideal para animar cualquier grupo de lectura.

Nehuén Costa5.jpg.png

· Lina, Guardiana de la lectura: una yaguareté audaz, defensora de los libros, protectora de quienes se adentran en la selva del conocimiento.

Nehuén Costa6.jpg.png

· Lili, Constructora de historias: una hornera laboriosa, que con amor elige cada palabra e imagen para hacer de los libros verdaderos hogares.

Nehuén Costa4.jpg.png

Los colores, texturas y formas de estos personajes evocan los paisajes del país, y a su vez, buscan promover el hábito lector desde una perspectiva lúdica, accesible y federal.

San Juan en la mirada

Aunque su carrera se ha desarrollado en el sur bonaerense, Costa nunca olvida sus raíces cuyanas. “Nací en San Juan y eso siempre va conmigo. Mis primeros dibujos, mi vínculo con la naturaleza y con la palabra también tienen que ver con lo que viví de chico”, expresó en una entrevista reciente.

La noticia de su triunfo fue recibida con alegría en su provincia natal, donde docentes y referentes culturales destacaron la importancia de que los jóvenes artistas tengan espacios de proyección nacional. “Es un orgullo para San Juan que un ilustrador formado en la educación pública y con una propuesta tan identitaria esté representando al país en una feria tan importante”, señalaron desde el ámbito educativo.

Una feria que celebra la lectura

La 33ª Feria del Libro Infantil y Juvenil no solo contará con los personajes creados por Costa, sino también con la destacada presencia de María Teresa Andruetto, quien dará el discurso inaugural el viernes 18 de julio. La reconocida escritora, ganadora del Premio Hans Christian Andersen, vuelve a ser figura central del evento, que en esta edición pondrá el foco en la promoción de la lectura desde una perspectiva inclusiva y federal.

Los organizadores adelantaron que habrá actividades para escuelas, narraciones, talleres y espacios especialmente diseñados para que los niños y adolescentes se acerquen a los libros de una forma lúdica y participativa. Además, se sumarán editoriales independientes de todo el país y se espera una gran afluencia de público durante las vacaciones de invierno.

Para Nehuén, esta experiencia es apenas el comienzo: “Me siento muy afortunado y con ganas de seguir creciendo. Ojalá esto sirva para que más jóvenes del interior sepan que es posible. Que se puede vivir del arte, de los libros y del dibujo”.