martes 7 de octubre 2025

Para agendar

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan, tendrá dos nuevas ediciones en octubre

Con la participación de productores y emprendedores de distintos departamentos de la provincia, la feria vuelve a ofrecer sus propuestas durante este mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las fechas y lugares en los que se realizará la Feria Agroproductiva durante el mes de octubre.

Las fechas y lugares en los que se realizará la Feria Agroproductiva durante el mes de octubre.

Durante el mes de octubre, la Feria Agroproductiva, en la que productores y emprendedores sanjuaninos ofrecen sus artículos naturales a precios más económicos del mercado, tendrá dos nuevas ediciones en octubre. En ambas oportunidades, el evento contará con vendedores de distintos departamentos, indicaron desde el Ministerio de Producción de la provincia, encargado de su organización.

La primera edición se realizará el miércoles 8 de octubre, en la Plaza Seca del Centro Cívico, de 9.00 a 13.00 horas. Allí, más de 90 productores ofrecerán una amplia variedad de productos: verduras frescas, huevos, panificados, miel, conservas, frutos secos, dulces, aceite de oliva, aceitunas y otros alimentos elaborados en distintos puntos de la provincia.

La segunda cita será el viernes 10 de octubre, en la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia, con una edición itinerante que se desarrollará entre las 9.30 y las 13.30 horas. En este encuentro, las familias rivadavienses podrán disfrutar de una mañana diferente y acceder directamente a frutas, verduras, productos agroecológicos, huevos, aceites, conservas, panificación tradicional y sin TACC, plantas y cosmética natural. Con el acompañamiento de la Feria de Artesanos y Emprendedores de ese departamento.

“Este espacio se consolida como un lugar de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo la economía regional, el consumo responsable y la puesta en valor de los alimentos locales”, sostuvieron desde el organismo.

Al mismo tiempo, indicaron que, esta edición contará además con el acompañamiento de la Dirección de Turismo y Cultura del municipio de Rivadavia.

