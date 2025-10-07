martes 7 de octubre 2025

Voz oficial

Las cinco claves del Presupuesto Provincial 2026: el foco en viviendas, nuevas obras energéticas y algunas perlitas

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, detalló los ejes que marcarán la hoja de ruta económica del próximo año. Equilibrio fiscal, viviendas, obras hídricas y energéticas, y una gestión orientada a sostener el orden financiero sin endeudamiento excesivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ipv

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, adelantó los principales lineamientos del Presupuesto Provincial 2026 que elabora el gobierno de Marcelo Orrego. Equilibrio fiscal, viviendas, financiamiento internacional y obras estratégicas en energía y agua son los ejes que marcarán el rumbo económico del próximo año.

francia y el banco europeo ofrecen financiamiento para obras clave para la mineria en san juan
Clave

Francia y el Banco Europeo ofrecen financiamiento para obras clave para la minería en San Juan
Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

En diálogo con Radio Sarmiento, Achem explicó que el armado del presupuesto provincial se desarrolla en un contexto complejo, sin las pautas macroeconómicas definidas por la Nación. Aun así, aseguró que San Juan volverá a presentar una planificación “con cuentas ordenadas y sin endeudamiento innecesario”, manteniendo el esquema de administración prudente que el Ejecutivo viene sosteniendo desde el inicio de la gestión.

“Llegaremos a fin de año con un presupuesto equilibrado. El Gobernador no busca endeudarse sin un objetivo claro”, afirmó el funcionario, destacando que la provincia prioriza la sostenibilidad de los pagos y la previsibilidad económica.

A partir de allí, el secretario desglosó los cinco ejes que marcarán la orientación del Presupuesto 2026.

1. Equilibrio fiscal y prudencia en el gasto

El Gobierno provincial mantendrá su política de equilibrio presupuestario, evitando el endeudamiento corriente y reservando la posibilidad de crédito únicamente para proyectos de infraestructura. Achem remarcó que este orden financiero es la base para garantizar el pago en tiempo y forma a proveedores y empleados públicos.

“Venimos planteando esto en cada paritaria: sostener el equilibrio es lo que nos permite cumplir con todos los sanjuaninos”, señaló.

2. Viviendas: 1.500 nuevas construcciones

Uno de los puntos más fuertes del próximo presupuesto será la inversión en vivienda. San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública con fondos propios y, según Achem, en 2026 se proyecta la construcción de 1.500 nuevas viviendas, todas iniciadas este año y con financiamiento provincial.

"Las que estaban en ejecución ya se terminaron; las próximas se construyen desde cero", indicó.

3. Financiación internacional para obras clave

El Ejecutivo trabaja en la búsqueda de créditos internacionales para financiar proyectos de energía eléctrica, agua potable, riego y rutas. Entre las gestiones más avanzadas figura una propuesta presentada ante la Embajada de Francia para acceder a 400 millones de dólares, destinados al tendido de líneas eléctricas en la cordillera y precordillera.

“Es una gran noticia, porque demuestra que el mundo confía en San Juan y en su administración”, destacó Achem.

4. Energía y agua, prioridades absolutas

El Presupuesto 2026 refuerza las inversiones en infraestructura energética e hídrica. El acueducto Gran Tulum figura como prioridad y su continuidad se garantizará mediante financiamiento favorable para la provincia.

También se prevé la reparación de canales de riego -entre ellos el Benavídez y el 9 de Julio- para mejorar la eficiencia del uso del agua en el sector agrícola. En cambio, el túnel de Zonda no forma parte de las prioridades inmediatas.

5. Salud, educación y seguridad

Más allá de las obras, Achem aseguró que los tres pilares de la gestión -salud, educación y seguridad- seguirán siendo el corazón del presupuesto provincial. “Son ejes permanentes, pero ahora complementados por la recuperación de la obra pública y la inversión productiva”, explicó.

Con un mensaje de optimismo moderado, el secretario general planteó que el desafío de los próximos dos años será sostener el orden fiscal mientras se impulsa el crecimiento económico. “Esperamos que después del 26 de octubre se normalicen los mercados y haya mayor inversión privada. Mientras tanto, San Juan sigue administrando con equilibrio y mirando hacia el futuro”, concluyó.

Escenario

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos

Por Miriam Walter

