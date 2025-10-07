Por San Juan fortifica su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito: las razones

El frente del oficialismo sanjuanino , integrado por el vicegobernador Fabián Martín , la ministra de Gobierno Laura Palma y el bloquista Federico Rizo , intensificó su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito , tres departamentos donde históricamente el peronismo ha tenido fuerte presencia electoral. Con un despliegue territorial sostenido, el espacio Por San Juan busca consolidar su posicionamiento en estas zonas clave del Gran San Juan.

El orreguismo dio el puntapié inicial de la campaña con una serie de reuniones con la plana mayor de la dirigencia en distritos administrados por el peronismo. Desde el comienzo, los jefes de campaña, los intendentes de Santa Lucía, Juan José Orrego , y de Rivadavia, Sergio Miodowsky, definieron junto al gobernador Marcelo Orrego que Chimbas, Rawson y Pocito serían los ejes principales del trabajo político, con el objetivo de ampliar el caudal electoral y fortalecer la presencia del frente en territorio opositor.

En Rawson, la tropa dirigencial inició la campaña haciendo foco en la territorialidad, principalmente de la directora de Defensa al Consumidor, la excandidata a intendenta Fabiana Carrizo. Esa reunión, de la que participó el vicegobernador Fabián Martín, fue la primera actividad conjunta con el Partido Bloquista. Participó el secretario de Acción Política, Andrés Chanampa y la diputada nacional María de los Ángeles Moreno, que ocupa el último lugar en la lista.

El equipo de Por San Juan ya visitó Rawson en tres oportunidades. La primera actividad fue el festejo del Día del Niño, que reunió a cientos de familias. Allí, la dirigencia aprovechó el encuentro para conversar con los vecinos, reforzar el vínculo territorial y visibilizar la gestión provincial.

Semanas más tarde, se realizó una caminata por el barrio Güemes, encabezada por el vicegobernador Fabián Martín y acompañado por sus compañeros de frente, Laura Palma y Federico Rizo.

Más recientemente, este lunes, el vicegobernador volvió a caminar las calles rawsinas acompañado por parte del equipo de campaña, en una nueva recorrida de contacto directo con los vecinos y comerciantes. "En cada calle y en cada casa de Rawson sentimos el cariño de su gente", escribió Martín junto a un video que publicó en sus redes sociales.

Además, los candidatos participaron de la inauguración de la calle 5, una obra que divide los departamentos de Rawson y Pocito, y que fue celebrada por ambos municipios. Aunque no se trató de una actividad de campaña, Martín y Palma también participaron del 83° aniversario de Rawson, donde acompañaron las celebraciones oficiales y compartieron junto a las autoridades locales.

Pocito tuvo una participación destacada en la campaña, ya que fue el escenario de la única caminata que acompañó el gobernador Marcelo Orrego, el pasado viernes 3 de octubre. En el mismo departamento, el mandatario encabezó la entrega de netbooks a alumnos, un acto de gestión que compartió con los principales candidatos del frente.

Por su parte, en Chimbas, los referentes de Por San Juan desarrollaron una agenda activa. La primera de las acciones se dio con la recorrida por el Lote Hogar 62, donde los candidatos dialogaron con los vecinos sobre las principales demandas del departamento.

Posteriormente, participaron de la Maratón Primavera Inclusiva, que unió las escuelas chimberas Pestalozzi y Borges. Allí, el vicegobernador Fabián Martín destacó: "El Gobierno de San Juan continúa construyendo valores y formando para la vida a través de estas propuestas que nos reúnen y nos hacen crecer"

También, Martín y Rizo mantuvieron un encuentro con los bomberos voluntarios del departamento. "Nos llevamos el compromiso de seguir acompañando a quienes hacen de la solidaridad y la valentía una forma de vida." expresó como promesa de campaña. Además, hoy, martes 7 de septiembre, los candidatos de Por San Juan volverán a visitar Chimbas, donde tienen previsto más encuentros con los vecinos, reforzando así la presencia del frente en uno de los bastiones peronistas del Gran San Juan.

Aunque el foco principal de la campaña estuvo puesto en los tres departamentos más populosos del Gran San Juan, Caucete también entró en la agenda del oficialismo. Allí, Fabián Martín y Federico Rizo recorrieron el barrio Felipe Cobos y participaron de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil en el corazón del barrio Pie de Palo, con la mira puesta en neutralizar la candidatura de Romina Rosas, aspirante a diputada nacional por el frente Fuerza San Juan.

Fuentes de peso dentro del equipo de campaña aseguraron a este medio que, en la recta final hacia las elecciones, el trabajo se concentrará en los mismos departamentos: Rawson, Chimbas y Pocito. La estrategia, explicaron, apunta a intensificar la presencia de los candidatos en territorio, reforzar la visibilidad de la gestión y mantener un contacto directo con los vecinos en las zonas donde el oficialismo busca ganar terreno.

Con esta estrategia de presencia sostenida y territorialidad activa, el frente Por San Juan busca ganar espacio en distritos históricamente peronistas y consolidar su estructura política en todo el Gran San Juan de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.