El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero un sector busca que pase para después de las elecciones

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.

Luego de la fallida reunión del pasado martes, suspendida porque una de sus integrantes alegó estar enferma, el Consejo de la Magistratura habría puesto fecha para reunirse el próximo jueves con el objetivo de definir la terna de los candidatos a suceder como Fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo "Jimmy" Quattropani. Sin embargo, hay un sector ligado al oficialismo que busca que este encuentro clave pase para después de las elecciones legislativas que se llevarán adelante el 26 de octubre.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por el ministro de la Corte, Juan José Victoria, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma; la diputada provincial del Bloque Justicialista, Fernanda Paredes; y los abogados miembros del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres (ambos provenientes de la lista Abogacía Transformadora, anteriormente llamada Abogados Justicialista). Los cinco miembros deben reunirse en este caso para elegir a tres candidatos entre los 33 profesionales que se presentaron y fueron aprobados para cubrir el cargo.

Si no prosperan las negociaciones, el encuentro será este jueves. El artículo Nº206 de la Constitución Provincial, en la parte de "Designación", plantea que, una vez producida la vacante del Fiscal General, debe cubrirse dentro de los 90 días. Si esos días se contasen de corrido, el plazo vence el próximo 23 de octubre (tres días antes de las elecciones) por lo que solo quedarían dos jueves para que la Cámara de Diputados elija entre los ternados.

Pero, al parecer, la interpretación de este artículo entre las autoridades sería que los días son hábiles, no de corrido. Esto daría un changüí para que la designación se trate unos días después, puntualmente después de los comicios.

Cabe destacar que, de no ponerse de acuerdo y no lograr realizar una terna, una vez cumplidos estos 90 días, la Corte de Justicia debe elegir a un Fiscal General de manera provisoria, "hasta tanto el Consejo de la Magistratura formule la propuesta a la Cámara de Diputados y ésta haga la designación". Es decir, no hay una fecha límite para que se termine el cargo provisorio.

Los anotados para competir por el cargo de Fiscal General