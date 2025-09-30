Consejo de la Magistratura: los entretelones de la reunión fallida para decidir la reñida terna de Fiscal General

El presidente del Consejo de la Magistratura , J uan José Victoria, habló tras la fallida reunión de este martes para definir la terna del cargo judicial más importante del año en San Juan . Confirmó que la sesión fue postergada por la ausencia de una de sus miembros y reveló los entretelones de una decisión que dilata los tiempos para nombrar al nuevo fiscal General de la Corte.

En busca del Fiscal General Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy

La reunión, pautada para las 8 de la mañana de este martes, no llegó a concretarse como se esperaba. Victoria, en una entrevista con Radio Light, detalló que "faltaba un miembro del Consejo, la doctora Valeria Torres, que avisó que estaba muy descompuesta, estaba muy mal". Según relató, la comunicación llegó a las 7:30 de la mañana a través del grupo de WhatsApp que comparten los cinco integrantes y el secretario del cuerpo, llamado "Consejo de la Magistratura". Pese a que el reglamento permite sesionar con cuatro miembros, los consejeros se sentaron a la mesa y entre presentes tomaron una decisión unánime tras más de una hora de debate: que debían decidir entre todos, y no formalizaron la reunión.

Victoria argumentó que la decisión de esperar a Torres fue por respeto a su participación y por la relevancia del puesto en juego. "Si la doctora Torres ha estado en todo el proceso de selección, en todas las entrevistas y demás, creo que no corresponde por una situación pasajera avanzar sin su opinión y sin su voz", afirmó. Y añadió: "Teniendo en cuenta la envergadura del cargo que se está poniendo en juego".

El Consejo de la Magistratura está presidido por Victoria como representante de la Corte de Justicia e integrado también por la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legisladores, Fernanda Paredes; y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Torres.

La vacante del cargo de Fiscal General fue comunicada el 15 de julio, por lo que el plazo de 90 días para designar sucesor, según los cálculos vencería el 15 de octubre pero la Corte está en condiciones de designar nuevamente un fiscal interino hasta que haya designacíón. En esa situación está el fiscal Daniel Galvani.

A pesar de la urgencia, Victoria fue enfático en la necesidad de que los cinco miembros participen. "Me gusta que las cosas vayan al día", dijo, pero insistió en que la decisión de esperar fue tomada por el conjunto.

image

Ante los rumores de presiones políticas sobre la consejera ausente, Victoria respondió que: "Por lo menos que yo sepa, no. Todo lo que sé es que ha pasado una muy mala noche y que no pudo asistir". Negó haber recibido comunicación formal o informal al respecto por parte de la abogada.

El proceso de selección del fiscal General, con 35 postulantes, se lleva todas las miradas y ocurre en medio de la campaña a las legislativas, tras darse la vacante por la muerte de Eduardo "Jimmy" Quatroppani. Aunque evitó dar nombres para la terna, Victoria admitió tener su propia lista de preferidos. "Vos no tenés tres personas solamente", explicó sobre su método personal. "Tenés como un orden de mérito en tu cabeza", y sobre esa base se busca el acuerdo. En este sentido, reveló sobre la dinámica interna del Consejo que "esta es la forma de trabajar y de lograr consenso. En este Consejo de la Magistratura siempre se ha votado por unanimidad. Siempre".

Cuando se le consultó si nombres como Baigorrí, Lozano y Maldonado le sonaban "descabellados" para quedar ternados, respondió: "No, ninguno de los 35 es descabellado. Hubo unas muy pero muy buenas entrevistas".

Finalmente, Victoria adelantó que intentará fijar una nueva fecha a la brevedad. Dijo que mañana le llamará a la abogada para saber cuándo cuándo estará dispuesta, en condiciones de salud para concurrir a la reunión, con el objetivo de convocar al resto de los miembros y definir de una vez por todas la reñida terna.

Por su parte, la abogada Torres habló sucintamente con TIEMPO DE SAN JUAN y dijo que "Sí estoy enferma" y sobre cuándo podrían volver a reunirse afirmó que "Y todavía no sé porque no fui hoy".

Quien habló también como miembro del Consejo de la Magistratura esta semana sobre la definición de la terna para Fiscal General es la ministra de Gobierno, Laura Palma. Consultada sobre si el nuevo fiscal debería seguir la línea de Quattropani, quien dejó el cargo tras más de tres décadas de gestión, la funcionaria evitó condicionar el perfil. “No me fijo en lo que se venía haciendo. Quattropani hizo una buena gestión, pero creo que cada persona debe tener su impronta. Lo importante es que estén capacitadas para llevar adelante una función tan importante”, señaló. Además, la orreguista remarcó que la decisión debe alejarse de presiones políticas o familiares: “A mí no me interesa el apellido ni los vínculos con un partido u otro. Creo que puede ser una persona muy capaz independientemente de su familiar o filiación política”.