lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Los cinco detenidos fueron imputados por asociación ilícita, hurto agravado, tenencia de material peligroso y manipulación de material tóxico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)

127d7df6-aab2-486b-90fd-a999f580e802
de070d0c-4c66-4452-b2da-cb2248971020
Los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorren, y la defensora oficial María Emilia Nielson.

Los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorren, y la defensora oficial María Emilia Nielson.

f8eadb5c-a4e3-4468-b5ca-66d32abce087

Después de que un empresario de Santa Lucía denunciara que había sido víctima del robo de combustible, los empleados de la presunta víctima cayeron tras las rejas y este lunes fueron acusados formalmente por los presuntos delitos de asociación ilícita, hurto agravado, tenencia de material peligroso y manipulación de material tóxico.

Lee además
un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increible robo a una empresa de san juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Imagen ilustrativa
Juicio abreviado

Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Se trata de Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58), quienes recibieron la prisión domiciliaria por 30 días, mientras la fiscal Claudia Salica y su equipo profundizan la investigación que los habría dejado al descubierto, no sólo como empleados infieles, sino como toda una red delictiva "roba combustible".

f8eadb5c-a4e3-4468-b5ca-66d32abce087
En esos tanques habrían escondido el combustible supuestamente robado

En esos tanques habrían escondido el combustible supuestamente robado

Es que la sospecha del Ministerio Público es que los trabajadores, que cumplían funciones para la empresa OPEM S.R.L., encargada de trasladar combustible a otras firmas, no descargaban la totalidad de la mercadería y se quedaban con algunos restos. Esa modalidad, aplicada de forma sistemática, habría representado un perjuicio importante para el denunciante pues, en un allanamiento en un domicilio vinculado a los imputados encontraron 3.000 litros de gasoil.

El dueño de la empresa afectada, Alberto Bejar, conoció la situación gracias a otro ex empleado, quien le contó lo que sus colegas supuestamente hacían. Es por ello que el 29 de septiembre, acudió a la fiscalía y radicó la denuncia. A partir de entonces, inició la investigación que encontró elementos de convicción en el levadero de uno de los sospechosos. La acusación fue negada por los defensores, los abogados particulares Claudio Vera, Alejandro Iragorren y Manuel Giménez Puchol, y la representante de la defensoría oficial María Emilia Nielson.

127d7df6-aab2-486b-90fd-a999f580e802
La fiscal Claudia Salica y el fiscal Cristian Gerarduzzi.

La fiscal Claudia Salica y el fiscal Cristian Gerarduzzi.

Allí, Maldonado, que era encargado de los traslados de combustible, tenía tanques con gasoil que no pudo demostrar su procedencia. Como los trasladados eran a otras provincias, se estima que los compañeros se organizaban -Pirri como encargado del depósito- y Gramajo como chofer- para desviarse del camino y descargar litros en el sitio elegido como centro de acopio.

Frente a las sospechas, Salica los acusó por hurto agravado por transportar mercadería, tenencia de materiales inflamables sin autorización, manipulación, transporte y utilización de materiales peligrosos; y asociación ilícita (porque es una banda con roles organizados).

de070d0c-4c66-4452-b2da-cb2248971020
El juez Roberto Montilla.

El juez Roberto Montilla.

Tras dictar prisión domiciliaria, el juez Roberto Montilla fijó 6 meses de Investigación Penal Preparatoria, en la que la fiscalía peritará los GPS de los camiones en cuestión como así también pedirá informes al CISEM, para conocer los recorridos de los mismos. Con estas pruebas, podría demostrar las sospechas que tiene.

Entre las especulaciones de los investigadores, también surge la duda si los sospechosos adulteraban el gasoil con el fin de obtener mayor rédito en sus operaciones ilícitas.

Si bien la mayoría guardó silencio, uno de los detenidos, Matías Gramajo Sánchez, declaró frente al juez Montilla y aseguró no ser parte de ninguna organización delictiva. "Me declaro inocente", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1975329005709545539&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Un ciclista fue acuchillado y asaltado por tres jóvenes en una esquina de Rawson

Policías rescataron a una menor arrastrada por un canal en Santa Lucía

Un nene de Rawson metió la mano a la cadena de una moto y se cortó dos dedos

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Condenaron a un maquinista sanjuanino por distribuir material de pornografía infantil

En Albardón encontraron una moto robada en Capital hace casi dos años

"No fue mi intención lastimar a esa chica", el estremecedor relato del asesino de Nicole Bajinai

Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncian por un delito sexual a un historico jugador de hockey y ex campeon del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Te Puede Interesar

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Por Natalia Caballero
La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.
En San Juan

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Fiscal General

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Imagen ilustrativa
Juicio abreviado

Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI