martes 7 de octubre 2025

Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

La mamá del joven sanjuanino que en la emisión de este lunes del programa consiguió su pase a la seminal, realizó en las redes una dura confesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo.

Durante la emisión de este lunes de La Voz Argentina, el certamen de canto de Telefe en el que se luce Jaime Muñoz, el sanjuanino pasó a la instancia de semifinales. Este episodio estaba grabado previamente y fue la madre del joven quien, luego de que saliera al aire, realizó una dura confesión en las redes: justo en el día en que se vio a Jaime en televisión interpretando el tema “Recuérdame”, falleció su abuelo.

“Muchas gracias por todos los mensajes con tanto amor para mi hijo Jaime Muñoz, justo cantó Recuérdame y hoy –por este lunes- falleció su abuelo JAIME Muñoz, que en paz descanse. ¿Será coincidencia?”, comentó Noelia Cantos, mamá del joven en las redes sociales.

A pesar de que su hijo no hizo referencia al tema en los posteos, gran cantidad de personas manifestaron su cariño hacia el artista sanjuanino y hablaron de “Dioscidencia”.

Entre los comentarios se puede leer algunos como: “Mis condolencias a la familia. Nada es casual Jaime honró a su abuelo con esta canción”, “Dejó su huella en su nieto. Las familias crecemos de a pedacitos, con pequeñas historias, con la mesa familiar, con dudas, dolores, alegrías. Se hace la vida caminando y en ustedes también cantando. Gracias por tanto y por lo que vendrá”, “Cuánto lo siento mi más sentido pésame, su abuelo seguro estuvo a su lado y su voz se hizo más sublime”, “Son Dioscidencias- Los abrazo y Don Jaime ya cruzó. Ya está con Dios” y “Muchas fuerzas, hoy me hizo derramar un par de lágrimas Jaime por mi abuelita que se fue hace dos meses”.

Cabe recordar que, durante la instancia emitida este lunes, Jaime ofreció una presentación de lujo y se convirtió en semifinalista de La Voz Argentina al ser elegido por su coach, Lali, y por los jurados Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra.

El joven sanjuanino interpretó “Recuérdame”, de Carlos Rivera. Jaime destacó que la canción que le tocó, conocida por la película Coco, era difícil. Con su guitarra como compañera y una “versión íntima”, como la calificó Lali, fue nuevamente elogiado por el jurado y se ganó el pase a semifinales.

