jueves 2 de octubre 2025

Jaime Muñoz, adentro: el sanjuanino fue el primer artista salvado por Lali y llegó a la semifinal de La Voz

Este miércoles el Team Lali vivió momentos de tensión y Jaime logró avanzar a la siguiente ronda sin demasiadas complicaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jaime Muñoz fue el primer participante salvado por Lali y llegó a la instancia de semifinales de La Voz Argentina.

La tensión se apoderó de La Voz Argentina este miércoles, cuando finalizado el cuarto round para el Team Lali, el jurado tuvo que seleccionar a los cuatro participantes que llegan a la instancia de semifinales y dejar a uno de los miembros del equipo afuera. Fue cuando llegó la sorpresa: Jaime Muñoz, el sanjuanino que había interpretado un tango con su guitarra, fue el primer artista en ser salvado la cantante.

El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar en La Voz Argentina y espera el resultado de su presentación.
Jaime Muñoz luchó con su guitarra el 4to round de La Voz y está cada vez más cerca de la final
quien es jaime, el tanguero boxeador que audiciono con una pua hecha con la sube y conquisto a lali en la voz argentina
Quién es Jaime, el tanguero boxeador que audicionó con una púa hecha con la SUBE y conquistó a Lali en La Voz Argentina

En el marco de la instancia, Lali Espósito tuvo que salvar a dos participantes y dejar el destino de los otros en manos del puntaje de sus compañeros. La noche anterior habían cantado Valentino Rossi, Iara Lombardi y Jaime Muñoz, y una vez que Giuliana Piccioni y Alan Lez finalizaron sus presentaciones, Nico Occhiato llamó a todos al escenario.

“Creo que en esta instancia donde hemos visto errores y maravillas, el primer artista que merece ser salvado es Jaime Muñoz”, comunicó Lali, obnubilada aún por el tango que interpretó el sanjuanino la noche anterior.

Embed - Solo quedan 4 artistas en el Team Lali tras una nueva eliminación - La Voz Argentina 2025

La segunda y última persona salvada por Lali en la noche del 1° de octubre de 2025 fue Alan, que acababa de cantar “Mi reflejo”, la canción de Christina Aguilera que fue parte de la banda sonora de la película Mulán.

Giuliana, Iara y Valentino quedaron bajo la decisión de lo que puntuaron Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti. Quien recibió el mejor promedio fue Rossi, que se había lucido con su versión de Skyfall, la canción de Adele perteneciente a la película homónima de James Bond estrenada en 2012.

Así quedó el mano a mano entre Giuliana y Iara. Esta última se encontraba todavía visiblemente dolida por el grave percance que tuvo al cantar la noche anterior, cuando hizo silencio total durante gran parte de la canción al sufrir un bloqueo. Efectivamente, ella quedó eliminada y la santafesina fue notificada de su continuidad en la competencia.

Ahora, Jaime deberá esperar a que el resto de los grupos seleccionen a sus participantes para volver a subir al escenario con el fin de encontrar su lugar en la final de La Voz Argentina.

Fuente: Telefe

