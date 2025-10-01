Los antecedentes de otros aterrizajes en La Pampa del Leoncito: desde un presidente hasta los vuelos yanquis

Tras la polémica generada por el aterrizaje de un avión de la Embajada de Estados Unidos para estudiar la zona donde está el radiotelescopio chino, Tiempo de San Juan enumeró los antecedentes de vuelos a La Pampa del Leoncito, ubicada dentro de una zona protegida, ya que se encuentra dentro del Parque Nacional El Leoncito.

Sorpresa en El Leoncito Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

En esa misma área, durante la década del '80, aterrizaron aviones vinculados a las competencias de Marlboro para eventos de carrovela. También en esa década, el 12 de septiembre de 1986 el presidente Raúl Alfonsín utilizó la zona para visitar Calingasta e inaugurar el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). Esa mañana, el entonces presidente de la República Argentina aterrizó en La Pampa del Leoncito a bordo del Tango 01.

image Las carreras.

Durante la gestión del ex gobernador Sergio Uñac, la Provincia expropió el terreno y pasó a manos de la Provincia. En el 2019 otra avioneta de la Embajada de Estados Unidos visitó la zona, en esa ocasión también fue una inspección acompañada por agregados científicos de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. Cabe recordar que en el 2018 Mauricio Macri era presidente y fue en ese momento cuando la política internacional del país viró hacia el país del norte, casualmente comandado por Donald Trump -al igual que en la actualidad-. Fue en ese momento cuando se puso en duda los fines del radiotelescopio chino: si eran solo científicos o militares.

Ahora es nuevamente el mismo motivo el que traerá a San Juan probablemente al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Justamente este desembarco en Calingasta tuvo que ver con ver e inspeccionar toda la zona para analizar la seguridad Lamelas o la autoridad de la Embajada que termine viniendo a la provincia para ver el radiotelescopio, todo nuevamente enmarcado en la relación bilateral profunda que mantiene Javier Milei con Trump.

Si bien los aterrizajes en La Pampa del Leoncito son poco frecuentes, no son inéditos. Esta vez llamó la atención porque además la comitiva de tres personas se quedó a dormir en el departamento cordillerano.