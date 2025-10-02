¡Gracias profe!: un docente caucetero se jubiló y se despidió izando la bandera

Después de décadas dedicadas a la enseñanza y a la defensa de los derechos de los docentes, el querido profesor caucetero Fabián Cortez se jubiló, dejando una profunda huella en su escuela y en toda la comunidad educativa.

Data previsional Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

Conocido por haber acompañado a decenas de promociones que pasaron por la Escuela de Comercio Alfonsina Storni , Cortez llega al fin de su carrera como profesor tras años de compromiso con la educación. Además, fue un pilar fundamental en el profesorado de Educación Primaria e Inicial en la Escuela Normal Belgrano , donde también dejó su marca en generaciones de estudiantes.

En las imágenes compartidas, se lo puede ver izando la bandera por última vez en su institución, un gesto que simbolizó el cierre de una extensa y comprometida trayectoria. Posteriormente, fue aplaudido por todo el alumnado, en un momento que combinó respeto, cariño y emoción.

Todos los alumnos, docentes y personal no docente se sumaron a los saludos y buenos deseos hacia el profe Fabián en esta nueva etapa de su vida, celebrando su legado y la influencia positiva que dejó en cada estudiante que pasó por sus aulas.