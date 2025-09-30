martes 30 de septiembre 2025

Jubilados de ANSES: nuevos descuentos en comercios y supermercados, ¿cómo aprovecharlos?

La medida busca mejorar el poder de compra de jubilados. Conocé los detalles y los descuentos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados cuentan con descuentos en varios comercios y supermercados.

El Gobierno nacional anunció en las últimas horas un programa de beneficios para jubilados y pensionados que incluye rebajas en las principales cadenas de supermercados del país.

En ese marco, la ANSES difundió en qué consiste el beneficio. Se trata de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas del país.

"Con este programa accedés a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión”, dijeron desde el organismo oficial.

Además, si perciben sus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.

En caso de cobrar los haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Descuentos en supermercados: dónde y cuánto se ahorra:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.
  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.
  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción.

