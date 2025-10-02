jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

El anuncio fue teleconferencia este jueves 2 de octubre. La decisión fue del propio funcionario y la tomó cuando fue elegido candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

Por Natalia Caballero
Abel Chiconi.

Abel Chiconi.

Finalmente se oficializó que Abel Chiconi dejará la vicepresidencia del INV y tomará su lugar otro enólogo sanjuanino. Se trata de Federico Riveros, muy conocido en el ambiente. Cuando Chiconi fue elegido como la cabeza de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en San Juan, anticipó que iba a renunciar a su labor dentro de la institución.

Lee además
baistrocchi lanza un streaming, en el medio de un clima tenso con un intendente justicialista
En campaña

Baistrocchi lanza un streaming, en el medio de un clima tenso con un intendente justicialista
como se implementara en san juan el innovador programa cuentas claras, que lleva la educacion financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

El 6 de junio del 2024 Abel Chiconi fue designado como vicepresidente del INV. El hombre tiene un perfil técnico, conocedor de la industria vitivinícola y una de las columnas vertebrales en la desregulación del organismo, que lo acercó al ministro estrella de la gestión mileísta, Federico Sturzenegger. En junio del 2025 se oficializaron las modificaciones en el Instituto Nacional de Vitivinicultura: a través de un decreto, se oficializó que la principal modificación se iba a producir en que la fiscalización del INV no será en todas las etapas de la cadena de producción vitivinícola sino al final, como lo hace Chile.

Su trabajo en el INV fue clave para ser elegido como candidato en primer término de LLA. Desde el seno del frente sanjuanino, destacaron la decisión tomada por Chiconi de alejarse de la gestión para abocarse 100% a la campaña que tienen por delante y que definirá los tres legisladores sanjuaninos que representarán a la Provincia en el Congreso.

Por teleconferencia se anunció la salida de Chiconi y la asunción de Riveros, un enólogo joven de origen sanjuanino, conocido dentro del ambiente por los vinos que elabora, recibido en la Universidad Católica de Cuyo. Su nombre fue propuesto y tomó fuerza rápidamente dentro del espacio, en el cual se terminó inclinando la balanza a su favor.

El 17 de agosto se conoció que Chiconi era el elegido para encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. Se decidió que lo acompañaran en la lista la abogada Mabel Tejada y el bloquista disidente Gabriel Sancassani.

Temas
Seguí leyendo

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Bullrich cambió su postura sobre Espert y los vínculos narco: De "debe aclarar ya", a "no hay imputación"

Abrupto final de la comisión de Presupuesto, ante el reclamo del FIT por la intercepción a la flotilla que iba con alimentos a Gaza

Diputados: sesiona la comisión de Presupuesto con Espert al frente, pese al pedido mayoritario de que se aparte

Diputado sorprendió a Espert con una remera llena de ironía

El diputado vallisto Omar Ortíz otra vez dio qué hablar sobre su cercanía al orreguismo

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei por la suba del dólar y el Riesgo País: qué le dedicó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como se implementara en san juan el innovador programa cuentas claras, que lleva la educacion financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

Por Natalia Caballero
Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital. 
Beneficio inédito

"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común
Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó
Replanteo

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula
Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula