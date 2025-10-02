jueves 2 de octubre 2025

Elecciones

En su primera caminata en campaña, Orrego eligió Pocito y tuvo un interesante intercambio con una vecina de 72 años

El gobernador de San Juan acompañó a sus candidatos a diputados nacionales en su primera caminata durante este tiempo electoral. También se lo vio caminando por los alrededores de Tribunales durante la mañana de este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-02 at 9.10.50 PM

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, eligió Pocito para su primera caminata en esta campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre. El mandatario recorrió este jueves el barrio El Carreriton y sus alrededores junto con los candidatos a diputados nacionales del Frente X San Juan, el vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y el diputado provincial, Federico Rizo. En medio de la actividad, tuvo un interesante intercambio con una vecina de 72 años quien le resaltó la posibilidad de haber aprendido a votar. También se lo vio, durante horas de la mañana, caminando en los alrededores de Tribunales.

Orrego, quien hasta hoy nunca había salido a hacer campaña junto con sus candidatos, habló este jueves sobre el estreno de la boleta única de papel como sistema de votación. La actividad también tuvo un objetivo pedagógico, dado que los dirigentes le explicaron a los vecinos cómo se vota mediante la misma.

Fue en este contexto que el gobernador tuvo un curioso encuentro con Margarita, una vecina que destacó este accionar por parte del mandatario y de donde surgió una fotografía que dio vuelta las redes. "Me sorprendió porque jamás pensé que iba a conocer al gobernador. Me ha enseñado cómo tengo que ir a votar, cómo tengo que hacer con la boleta porque yo no sabía cómo era. Me dio gusto conocerlo”, dijo la mujer.

En este marco, Orrego habló sobre este nuevo sistema de votación: "Ya no hay trampas, ya no hay posibilidades de adulterar o de generar la típica cadena de votos que se hacían antes, es decir, ahora esto es un sistema donde claramente es mucho más práctico sobre todo para el recuento de votos".

Sin embargo, Pocito no fue el único lugar donde estuvo el gobernador este jueves. En horas de la mañana, se lo vio caminar en los alrededores de Tribunales, en el corazón de la Capital sanjuanina. No es la primera vez que se lo ve en este tipo de caminatas imprevistas, ya que suele hacer esta actividad para no perder contacto con la gente.

