El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

El desembarco de las aplicaciones en la provincia generó un negocio inesperado. La razón por la cual creció la renta de vehículos para este sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
uber didi

La llegada de Uber y DiDi a San Juan no solo modificó el valor de las licencias de taxis y remises, sino que además abrió la puerta a un nuevo negocio. Se trata del alquiler de autos y motos para quienes buscan sumarse como choferes de apps, tendencia que creció durante los últimos dos años -tras la llegada de Uber en 2023- y está copando el terreno de los vehículos particulares.

Fuentes calificadas señalaron a este medio que ya son más de 100 los vehículos alquilados para operar transportando pasajeros para aplicaciones. Los precios varían según la antigüedad y el modelo. Los autos más nuevos, fabricados desde 2016 en adelante, se alquilan entre $50.000 y $60.000 por 24 horas, lo que significa que el propietario puede recaudar entre $1.500.000 y $1.800.000 por mes. En el caso de unidades más antiguas, de 2009 a 2015, el rango baja a $30.000 a $40.000 diarios.

Crecieron los alquileres de vehículos para transporte de pasajeros por la flexibilidad que ofrece Uber y DiDi en comparación con el sistema tradicional de taxis y remises. Mientras que los taxis y remises cumplen más requisitos, en las apps las exigencias son menores. Por ejemplo, Uber solicita autos modelo 2009 en adelante, de 4 o 5 puertas, en buen estado, con aire acondicionado y baúl. DiDi, por su parte, acepta modelos 2004 en adelante, con cédula y seguro vigente. Un auto para remis o taxi debe tener como máximo 10 años de antigüedad.

Cabe destacar que la crisis económica ha llevado a muchos dueños de autos que pagan planes de ahorro a alquilarlos para poder costear las cuotas.

El fenómeno no se limita solo a los autos para las apps. También se alquilan motos para el servicio de Uber Moto, con tarifas de entre $15.000 y $20.000 por día, dependiendo del modelo.

El contraste con los taxis y remises es marcado. Allí, el negocio histórico fue la compraventa y alquiler de licencias, un sistema que la nueva Ley de Transporte provincial busca eliminar. El contraste con los taxis y remises es marcado. Allí, el negocio histórico fue la compraventa y alquiler de licencias, un sistema que la nueva Ley de Transporte provincial busca eliminar.

Cuánto cuestan las licencias para taxis y remises

El proyecto de la nueva Ley de Transporte apunta a modernizar un sistema que durante años giró en torno a la compraventa y alquiler de licencias de taxis y remises. En 2023, el techo del precio de venta llegó a los $5.000.000, pero tras el arribo de Uber y DiDi en la provincia, ese valor cayó a la mitad: hoy se pueden conseguir licencias por alrededor de $1.500.000 e incluso en algunos casos hasta por $800.000.

El alquiler tampoco quedó exento de esta devaluación. Actualmente, arrendar una licencia de taxi o remis cuesta cerca de $50.000 al mes, según las fuentes consultadas. Se estima que hay unos 300 vehículos habilitados bajo esta modalidad, un esquema que la nueva normativa busca eliminar para dar paso a un registro único de transportistas.

