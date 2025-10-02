viernes 3 de octubre 2025

Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Se completó el segundo día de competencias en el Aldo Cantoni, donde tres equipos lograron definir su pase a las semifinales. Valenciano y Melbourne buscarán el último boleto a la siguiente instancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Captura de pantalla 2025-10-02 160553

Este jueves se desarrolló el segundo día de competencia del Mundial de Clubes Masculino de hockey sobre patines, que se está realizando en el estadio Aldo Cantoni.

El resultado de una extensa jornada de partidos fue la clasificación de los equipos europeos, serios candidatos al título. Barcelona y Sporting, ganaron sus respectivos partidos y mañana se medirán por el primer puesto. En la otra zona, Barcelos logró su segundo triunfo y ya se aseguró su pasaje a semifinales. Valenciano y Melbourne, deberán ganar mañana para lograr el lugar restante de la anteúltima fase del torneo.

Se disputaron cuatro partidos, y estos fueron los resultados:

• Grupo B: HC San Jorge (Chile) 1 – 8 OC Barcelos (Portugal)

San Jorge: Emiliano Romero (1)

Barcelos: Kyllian Gil (1), Carlos Ramos (1), Miguel Vieira (1), Miguel Rocha (2), Franco Ferruccio (2), Iván Morales (1).

• Grupo B: Melbourne (Australia) 2 – 3 Centro Valenciano (Argentina)

Melbourne: Matías Aciar (2)

Valenciano: Franco Gómez (1), Víctor Carrazco (1), Jaime Reinoso (1)

• Grupo A: Andes Talleres (Argentina) 2 - 8 Sporting (Portugal)

Andes Talleres: Nicolás Lombardi (1) Enrique Muzzio (1)

Sporting Lisboa: Rafael Bessa (1) Diogo Barata (1) Danilo Rampulla (1) Alessandro Verona (1) Roc Pujadas (1) Facundo Navarro (1) Santiago Honório (1) Henrique Magalhaes (1)

* Grupo A: FC Barcelona (España) 4 - 3 Olimpia (Argentina)

Barcelona: Pablo Alvarez (1), Ferran Font (1) Sergi Aragones (1) Eloi Cervera

Olimpia: Gonzalo Acosta (1) Federico Ortiz (1) Federico Carrion (1)

