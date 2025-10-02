Nostalgia y pasión: así presentaron el regreso del TC2000 al Zonda

El rugido de los motores vuelve a sentirse fuerte en la provincia. El próximo 11 y 12 de octubre, el automovilismo nacional aterriza en el tradicional Autódromo Eduardo Copello "El Zonda", que recibirá a la novena fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, acompañado por la Copa Rookie Latam y el siempre presente Zonal Cuyano como categoría telonera.

Cuenta regresiva El Zonda, irresistible: Facu Leanez, el otro sanjuanino que se suma al regreso del mítico autódromo

El regreso de Benedetti Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

El TC2000 volverá a correr en San Juan luego de seis años de ausencia, y lo hará con un condimento especial: será la primera vez que los nuevos vehículos SUV de 500 caballos de potencia se midan en el desafiante trazado sanjuanino, enclavado en plena Quebrada de Zonda, uno de los más técnicos y espectaculares del país.

Una cita con historia

La última vez que el TC2000 pasó por San Juan fue el 19 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla, al mando de un Renault Sport, se quedó con la victoria. En aquel podio lo escoltaron Matías Rossi, ídolo de Toyota Gazoo Racing, y Matías Muñoz Marchesi, con los colores de Fiat Racing Team.

Con esta nueva presentación, el TC2000 sumará su visita número 38 al Zonda, reafirmando el lazo que une a la categoría con la tierra sanjuanina. Un circuito con tanta historia que tiene a Juan María “El Flaco” Traverso como el máximo ganador, con seis triunfos inolvidables que marcaron época.

Sobre las entradas:

Las entradas ya están disponibles en entradauno.com, con los siguientes valores:

Sector Boxes: $55.000

Tribuna Traverso: $40.000

General: $25.000

Mirá el video: https://www.instagram.com/reel/DPUpWYGET3c/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==